'ING-ANNI': l'Ordine degli Ingegneri festeggia il centenario con un contest fotografico

L’albo degli ingegneri Italiani compie 100 anni: questo il tempo trascorso da quando, il 17 luglio del 1923, fu approvata la Legge che recava il titolo 'Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli Architetti'. Nell'ambito dei festeggiamenti del centenario, l'Ordine degli Ingegneri di Pisa propone la prima di alcune attività pensate per questa celebrazione: un contest fotografico, cui possono partecipare gli ingegneri iscritti all'Ordine, dal titolo: 'ING-ANNI quando Ingegneria fa rima con Fotografia...'.

L'idea è quella di invitare chi parteciperà a fotografare il lato artistico della professione, fissando in uno scatto un elemento che, durante la giornata lavorativa, colga e attiri l'attenzione in modo creativo. Se siete ingegneri e, al lavoro, un'immagine inattesa vi sorprende, basta dunque scattare una foto, darle un titolo e inviarla tramite email all'indirizzo: eventi@ordineingegneripisa.it entro il 30 giugno 2023, indicando i dati personali.

Una giuria di esperti valuterà gli scatti migliori e, oltre ai premi più importanti per i tre vincitori, saranno premiati tutti i concorrenti. La foto prima classificata sarà la prossima copertina del periodico 'Galileo'. La premiazione con aperitivo è stata organizzata per venerdì 7 luglio alle ore 19 presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa in via Santa Caterina n.16. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria scrivendo a segreteria@ordineingegneripisa.it Tutte le foto pervenute saranno esposte in una mostra allestita presso la sede pisana dell'Ordine.