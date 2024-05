Torna il concorso fotografico dedicato a Marco Papiani

Ritorna il concorso fotografico dedicato alla memoria di Marco Papiani, amministratore pubblico e persona impegnatissima sul territorio in ambito politico, associativo e culturale. Lo promuove il nucleo Acli Giovanni Gronchi di Pontedera, con il tema 'Volti e colori della Valdera' e con un bando riservato ai giovani tra 14 e 25 anni.

Gli scatti dovranno avere come location il territorio locale e potranno illustrare luoghi, opere, personaggi e iniziative significative della zona, caratterizzandone le qualità o mettendo in evidenza situazioni da affrontare. Per iscriversi è necessario compilare un modulo on line, allegando l'opera o le opere presentate, che saranno valutate da una apposita commissione. Il termine ultimo è il 26 maggio ed è previsto un montepremi complessivo del valore di 500 euro. La proclamazione della foto vincitrice è prevista nel mese di giugno.