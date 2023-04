Concorso pianistico 'Premio Toscana Città di Cascina': iscrizioni fino al 21 maggio

E' stata prorogata al 21 maggio 2023 la scadenza per le iscrizioni al concorso pianistico 'Premio Toscana Città di Cascina'. Il concorso, a categorie, è aperto a pianisti cittadini italiani e stranieri, residenti in Toscana, dalla più tenera età fino i 35 anni, ed è rivolto a studenti di Conservatori, Accademie, Licei Musicali, Scuole Medie ad indirizzo musicale, Scuole private di musica, studenti privati. Per avere tutte le informazioni, basta scrivere a premiotoscana.cascina@gmail. com

Il 'Premio Toscana - Città di Cascina' è un concorso pianistico regionale rivolto a giovani pianisti toscani, che si terrà dal 21 al 25 giugno 2023 sotto la direzione artistica del maestro Daniel Rivera. La Regione Toscana, nell’ambito del progetto 'Toscanaincontemporanea2022', e il Comune di Cascina hanno dunque indetto il 'Premio Toscana Città di Cascina'. L’evento ha un duplice scopo che, essenzialmente, è quello di sostenere la cultura musicale e valorizzare i giovani musicisti toscani mettendo in evidenza il loro talento, incoraggiandoli e gratificandoli nello studio del pianoforte; in secondo luogo, ma non meno importante, è quello di promuovere turisticamente, oltre che culturalmente, il territorio.

Daniel Rivera è un rinomato pianista di fama internazionale, argentino di nascita, ma residente in Toscana dagli anni ’70. Rosario, la sua città, lo ha insignito come 'Artista illustre e Ambasciatore della Musica'. Riceve nel 2019 il 'Premio Konex' prestigioso premio riservato a persone che si distinguono per la loro traiettoria artistica, e considerati esempi di vita per le giovani generazioni. Già docente dei Conservatori di Ravenna e Livorno, è attualmente docente di perfezionamento pianistico all’Accademia delle Arti Musicali di Sarzana, Accademia “Stefano Strata” di Pisa, ECU Università di Rosario (Argentina).

Le prove, in presenza e pubbliche, si terranno dal 21 al 25 giugno 2023, con concerto dei vincitori, aperto al pubblico, il 25 giugno 2023 in Piazza dei Caduti (Cascina). Sede del concorso sarà La Città del Teatro di Cascina (Via Tosco Romagnola 656, Cascina). Il concorso sarà suddiviso in categorie: 'Piccole note' fino a 6 anni d’età; A fino a 8 anni; B fino a 10 anni; C fino a 12 anni; D fino a 14 anni; E fino a 16 anni; F fino a 18 anni; G fino a 21 anni; Talenti da 16 anni fino a 35 anni di età.