Eletto il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze a Calci

In Valgraziosa la Festa della Toscana è stata celebrata con la proclamazione degli eletti del rinnovato Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr). Un momento particolarmente emozionante per i dodici nuovi rappresentanti dei giovani calcesani, che riuniti in Municipio hanno eletto sindaca e vicesindaco di fronte al primo cittadino Massimiliano Ghimenti, alla vicesindaca Valentina Ricotta e all’assessora Anna Lupetti.

Le votazioni per il rinnovo del Ccrr di Calci si erano svolte nei giorni precedenti, fra gli alunni e le alunne delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado Giunta Pisano. Candidati e candidate avevano avanzato proposte e idee, per le quali sono risultati eletti Greta Bacci, Mario Bonanni, Irene Cascino (sindaca), Alfoussine Diarra, Francesco Faragalli (vicesindaco), Alice Iozzi, Chiara Iurato, Anna Mariani, Adele Piccioli, Emanuele Rotella, Adele Strambi e Francesco Trabucco.

Il Ccrr, come da statuto, resterà in carica per due anni, avrà a disposizione un budget di 3000 euro per realizzare i propri progetti e potrà anche avanzare proposte all’amministrazione comunale. Allo stesso tempo, è chiamato a presenziare ai principali eventi istituzionali sul territorio.

“Non posso che ringraziarvi per l’impegno che avete messo nella campagna elettorale - queste le parole rivolte al nuovo Ccrr dal sindaco Ghimenti - e per l’impegno che metterete, d’ora in avanti, per realizzare le vostre idee e progetti. Vi auguro buon lavoro e vi ricordo che in questa nuova esperienza imparerete anche cosa significa essere responsabili delle scelte per il territorio e per tutta la Comunità giovanile che siete chiamati a rappresentare”.

Tra le proposte che hanno portato all’elezione a sindaca di Irene Cascino, che ha indossato per la prima volta la fascia tricolore, una maggiore attenzione per il Monte Pisano e per l’ambiente, ad esempio con più giornate da dedicare a iniziative quali Puliamo il Mondo. Ma anche più occasioni di incontro per i giovani, fuori e dentro la scuola, con l’ideazione di eventi culturali rivolti a ragazzi e ragazze.

Per l’elezione del nuovo Ccrr è stato preziosissimo il lavoro svolto dalla professoressa Cristina Pappalardo, che ha sostituito come referente scolastica del progetto la professoressa Alessandra De Rosa. Quest’ultima è stata ringraziata dall’amministrazione comunale con il dono della medaglia ufficiale del Comune di Calci, in quanto “ha fin da subito creduto nel Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze - si legge nelle motivazioni - supportando l’amministrazione comunale nell’attivazione del progetto ed operando sempre con costante impegno, umano e professionale, nell’accompagnare i ragazzi e le ragazze del CCRR in tutte le loro attività e proposte”.