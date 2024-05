Consumi o scegli? Un seminario per sensibilizzare i ragazzi delle scuole medie ad un consumo consapevole

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Lunedì 13 maggio, a Pomarance nello spazio Savioli, si è svolto un incontro dal titolo “CONSUMI O SCEGLI?” rivolto alla cittadinanza tutta, ma in particolare i ragazzi delle scuole medie inferiori (IC “Tabarrini) e delle scuole medie superiori (ITIS “A. Santucci”). L’incontro introdotto dal presidente dell’associazione “Un mondo migliore”, prof. Pierfrancesco Bianchi, è entrato nel vivo con l’intervento della presidente, Urania Lisseth Hernandez, e la direttrice, Fatima Ismael, di UCA Soppexcca. In particolare la direttrice ha parlato dell’importanza della cooperativa, di come tanti piccoli produttori, sono ormai in 400, che da soli non contavano niente, unendosi sono riusciti creare un prodotto, per qualità e quantità, vendibile nei mercati internazionali. La cooperativa raccoglie i prodotti dai vari agricoltori e li lavora, con metodi sostenibili e garantendo un equo compenso agli operatori, fino ad ottenere il chicco essiccato che poi esportano lasciando il processo di tostatura e di tritatura ai partner nei vari mercati di destinazione per rispondere al meglio ai gusti nelle varie nazioni di destinazione. La presidente ha parlato dello sviluppo della cooperativa, della ricerca di nuovi cultivar più resistenti ai cambiamenti climatici in atto, degli interventi della cooperativa per garantire a tutti l’accesso alla risorsa idrica, la rete di protezione sociale per i più indigenti, di come la cooperativa accompagna i figli degli agricoltori fino all’università. Altri progetti sono legati alla diversificazione delle produzioni, in tal senso è interessante la volontà di intervallare le piante da caffè con piante da frutto per riparare dall’eccessiva esposizione del sole del caffè, avere produzioni che vanno in maturazione in periodi diversi da quelli del caffè. In ultimo la presidente ha parlato di come siano riusciti ad aumentare il valore aggiunto delle produzioni riuscendo a far accreditare l’accrescimento delle piante in un sistema di cattura CO2, certificati di evitate emissioni che venduti nei rispettivi mercati riescono ad aumentare il valore delle produzioni di un 15%. Alla fine dell’incontro il Prof. Pierfrancesco Bianchi ha ricordato l’importanza della cooperazione e dell’associazionismo invitando i ragazzi ad andare a trovarli nella sede di Mondo Migliore in Via Gramsci, 8, Pomarance, dove saranno accolti dai volontari dell’associazione disponibili per ogni approfondimento.