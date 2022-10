Pontedera: contributi a fondo perduto per la sostituzione di caldaie con nuovi impianti a condensazione

La Regione Toscana ha assegnato al Comune di Pontedera un finanziamento per promuovere interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria e l’efficientamento degli impianti termici. Dalle ore 8 di stamani, 24 ottobre, è possibile presentare domanda per accedere all’assegnazione di contributi economici a fondo perduto per la sostituzione di un impianto termico individuale vetusto di climatizzazione invernale (caldaia) presso l’abitazione principale.

Le domande di contributo potranno essere presentate fino all’esaurimento dei fondi disponibili e comunque non oltre le ore 13 del giorno 26/11/2022. A questo link tutte le informazioni utili.