A Palazzo Blu l'annuale Convegno notarile dell'Ordine dei notai di Pisa

Si celebra anche quest’anno a Palazzo Blu, in concomitanza con la mostra su 'I Macchiaioli', il tradizionale Convegno notarile organizzato dal locale Consiglio dell’Ordine dei notai, ormai una tradizione dal 2009, con una sola pausa per la pandemia nell’anno 2021. Dopo i saluti delle Autorità, tra cui il sindaco di Pisa Michele Conti e il Direttore Generale del Ministero della Giustizia Renato Romano, il convegno si articolerà in due sessioni, di cui una mattutina presieduta dal presidente del Consiglio notarile distrettuale di Pisa notaio Claudio Calderoni (Pisa) ed una pomeridiana presieduta dal presidente del Comitato notarile regionale toscano Roberto Romoli (San Giuliano Terme).

Nella sessione del mattina, oltre agli aggiornamenti istituzionali da parte dei presidenti di C.N.N. (Consiglio nazionale del notariato), notaio Biino, e della Cassa Nazionale del Notariato, notaio Pappa Monteforte, saranno relatori i notai Rizzi di Vicenza, Torroni di Forlì e Rubertelli di Reggio Emilia (past-president del C.N.N.), oltre al magistrato dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia dr. Luca Buffoni, il quale parlerà della riforma del settore della c.d. Volontaria Giurisdizione, ossia quello delle autorizzazioni ai minori di età e ad altri analoghi soggetti destinatari di misure di protezione, nel quale la c.d. riforma Cartabia ha apportato una grande novità, attribuendo una competenza anche ai notai oltre che al giudice tutelare.

Nella sessione pomeridiana, oltre agli aggiornamenti istituzionali da parte dei componenti toscani di C.N.N. e Cassa nazionale, ci saranno le relazioni dei notai Cenni di Ozzano nell’Emilia, Trapani di Zagarolo e della nostra dottoressa Francesca Acciaioli, notaio in Pisa, con studio alla Corte Sanac. Il convegno non è aperto al pubblico, ma costituisce una occasione di approfondimento per notai ed ospiti, tra cui i presidenti degli ordini professionali di avvocati, commercialisti, ingegneri e geometri, e i comandanti provinciali delle Forze dell’Ordine.