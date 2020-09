Convegno Sinergie-Sima: centinaia di studiosi connessi per la sostenibilità

Università e Imprese a confronto nell’evento organizzato da Università di Pisa e Scuola Superiore Sant’Anna. Si terrà in modalità on-line e coinvolgerà studiosi di primo piano di tutto il mondo. Tra i casi studio l’esperienza delle imprese toscane Acque Spa, Conad Nord Ovest, KME, Pharmanutra

'Grand Challenges. Company and University working for a better society'. E' questo il titolo dell’edizione 2020 del Convegno Sinergie-SIMA, organizzato quest’anno in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa e l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna, che si terrà nei giorni 7 e 8 settembre 2020, in modalità online, a causa dell’emergenza Covid-19. L’evento sarà trasmesso in streaming e la diretta potrà essere seguita al link che sarà attivo dalle ore 9 del 7 settembre.

Al centro del convegno il tema della sostenibilità, declinato sia in dimensione globale, con focus sui rapporti tra imprese e diritti umani, sia in dimensione regionale e nazionale, attraverso casi studio su aziende italiane impegnate sul fronte della responsabilità sociale. I lavori, ai quali parteciperanno centinaia di studiosi, si apriranno lunedì 7 settembre alle 11.30 con i saluti del rettore dell’Università di Pisa, Paolo Mancarella, della rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna, Sabina Nuti, del presidente di SIMA Sandro Castaldo, del presidente della British Academy of Management, Nic Beech, nonchè di esponenti delle principali società scientifiche nazionali ed internazionali.

Tra i relatori esperti di fama internazionale dei temi del convegno: Mette Morsing, della Copenhagen Business School, studiosa di governance delle organizzazioni nel contesto della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa; Philip Shapira, dell’Alliance Manchester Business School, esperto di management dell’innovazione, i cui interventi sono previsti lunedì alle 12; mentre Ans Kolk, dell’Amsterdam Business School, esperta di responsabilità sociale d’impresa e sviluppo sostenibile, e Andrew Crane, della Bath University, uno dei pochi studiosi di management che si occupa di schiavitù moderna, interverranno martedì 8 settembre alle 15.

Lunedì 7 settembre alle 14, la tavola rotonda dedicata alle best practice aziendali, moderata da Marco Frey, della Scuola Superiore Sant’Anna e da Paola Signori, Università di Verona, a cui parteciperanno Claudio Pinassi (KME), Giuseppe Sardu (Acque Spa), Roberto Lacorte (Pharmanutra), Maurizio Barsacchi (Conad), tutti alla guida di aziende con sede in Toscana che operano in ambiti diversi e sono impegnate sui temi della sostenibilità.

Martedì 8 settembre alle 9 il panel su Innovazione e costruzione del bene comune, moderata da Andrea Piccaluga della Scuola Superiore Sant’Anna e alle 10.30 la sessione su Business Cases, moderata da Marco Frey, sempre della Scuola Sant’Anna.

Molte le sessioni parallele dedicate ai temi chiave del convegno tra cui quelle su Consumo consapevole e cittadinanza, Sistemi locali e ecosistemi basati alla conoscenza, Imprenditoria sociale e organizzazioni ibride, Management e finanza responsabile, Università tra produzione e propagazione dei saperi.

Tra le sessioni parallele due quelle dedicate al Management nella fase post-Covid: la prima lunedì 7 settembre alle 15.30, la seconda martedì 8 settembre alle 9. La conferenza si chiuderà con le conclusioni di Elisa Giuliani, Università di Pisa, Marco Frey, Scuola Superiore Sant’Anna, Daniele Dalli, Università di Pisa, Andrea Piccaluga, Scuola Superiore Sant’Anna.