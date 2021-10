Corso per diventare amministratore di sostegno all'Ausl Toscana nord ovest

Il Dipartimento Servizio sociale, non autosufficienza, disabilità dell'Ausl Toscana nord ovestha promosso un corso per la formazione di amministratori di sostegno rivolto a associazioni o fondazioni operanti nel sistema sociale e sociosanitario integrato e a persone che intendono svolgere questo ruolo per il territorio di riferimento.

L’amministratore di sostegno è una figura che opera a favore di persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La nomina è di competenza del giudice tutelare. Il corso attua quanto disposto dalla Regione Toscana, che ha chiesto alle aziende sanitarie di realizzare specifiche attività per diffondere e consolidare questo istituto al fine di redigere e gestire gli elenchi di persone disponibili ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno. La frequenza del corso darà la possibilità di iscrizione negli elenchi previsti dalla legge regionale 18 del 2020 nella sezione 'Associazioni o Fondazioni operanti nel sistema sociale e sociosanitario integrato' e nella sezione 'Altro'.

Il corso sarà organizzato in più edizioni, una per ogni zona distretto (Lunigiana, Apuane, Valle del Serchio, Piana di Lucca, Versilia, Pisana, Alta Valdicecina-Valdera, Livornese, Valli Etrusche, Elba) in presenza o a distanza, in base al numero dei partecipanti. Ogni edizione prevede un totale di 30 ore di formazione durante le quali saranno trattate le tematiche giuridico-economiche, relazionali e di organizzazione del servizio. A condurre le lezioni sarà sia personale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sia docenti esterni esperti in materia. Le edizioni del corso saranno programmate a partire dal mese di novembre 2021.

Per informazioni telefonare allo 050 8660330 oppure allo 050 8662468, dal lunedì al venerdì in orario 9-15. Per iscriversi inviare una mail a dirsoc@uslnordovest.toscana.it entro il 18 ottobre 2021.