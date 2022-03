Benzina e gasolio, il costo nei distributori di Pisa: dove conviene fare il pieno

Una stangata senza precedenti, quella che si sta abbattendo sugli automobilisti in questi giorni. Il costo della benzina, anche a Pisa, ha infatti superato ormai ovunque la soglia dei due euro al litro. Un'impennata causata dall'aumento del prezzo del petrolio, oggi oltre i 120 euro al barile, sulla quale, oltre al mancato accordo tra i Paesi Opec sull'aumento della produzione e la tendenza negativa del cambio tra euro e dollaro (sceso a quota 1,10), sta facendo sentire i suoi effetti anche la guerra in Ucraina.

Tutti fattori che stanno spingendo le compagnie a ritoccare quasi quotidianamente al rialzo i prezzi di benzina, gasolio e metano, anche se, per dovere di cronaca, occorre ricordare che il costo del combustibile incide solamente in parte sul prezzo finale, determinato anche dai costi logistici di trasporto del carburante e dalle accise, storicamente molto alte in Italia.

I prezzi della benzina a Pisa: i distributori meno cari

La benzina, a Pisa, è ormai oltre i due euro al litro sia nella modalità servito, con prezzi che oscillano tra 2,139 e 2,519, che in quella self-service, con prezzi compresi tra 2,009 e 2,369. Non va granché meglio per quanto riguarda il gasolio, spesso addirittura più caro della benzina: in questo caso i prezzi oscillanno tra 1,999 e 2,519 nella modalità servito e tra 1,899 e 2,369 in quella self service. Metano e Gpl, infine, si attestano rispettivamente intorno agli 1,899/2,229 (ma con picchi addirittura di 3,999) e 0,844/0,992 al litro.

Questi i distributori meno cari nel comune di Pisa secondo quanto riporta il sito del Ministero dello Sviluppo Economico:

Eni via Conte Fazio (self e servito): self benzina 2,009, gasolio 1,989, blue super 2,249, blue diesel 2,089; servito benzina 2,319, gasolio 2,209, blue super 2,469, blue diesel 2,309

Ip via Monsignor Aristo Manghi (self e servito): self benzina 2,059, gasolio 1,889; servito benzina 2,254, gasolio 2,151

Pisa Carburanti via Emilia (self): benzina 2,069, gasolio 2,139

Beyfin via Aurelia, località Coltano (self e servito): self benzina 2,119, gasolio 2,279; servito benzina 2,179, gasolio 2,339, gpl 0,849

Eni via Emilia (servito e self): self benzina 2,119, gasolio 1,989; servito benzina 2,339, gasolio 2,209

Esso via Pisorno, località Tirrenia (self): benzina 2,139, gasolio 2,109, supreme diesel 2,239

La Nuova Oasi del Carburante via del Brennero (servito): benzina 2,149, gasolio 2,109

Eni via Contessa Matilde (servito): benzina 2,149, gasolio 1,999

Tamoil via Pietrasantina (self e servito): self benzina 2,159, gasolio 2,279; servito benzina 2,339, gasolio 2,429

Per i prezzi nel dettaglio di ogni singolo distributore del comune di Pisa (per ciascuno di essi è riportata la data dell'ultimo aggiornamento) consultare questo link: https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch/ricerca.