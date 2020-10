Crisi Covid: rinviata l'iniziativa 'Puliamo il Mondo' a Pontedera

L'iniziativa 'Puliamo il Mondo' organizzata dal Comune di Pontedera e da Legambiente è stata rinviata a dicembre (dopo la scadenza del Dpcm con le misure anti-Covid prevista il 24 novembre), con un calendario che sarà reso noto successivamente. Le attività si sarebbero dovute svolgere tutte nei pomeriggi (sabato 31 ottobre, Fuori del Ponte, Comprensivo Gandhi; sabato 14 novembre, Centro città, Comprensivo Curtatone; sabato 28 novembre, stazione/Villaggio Gramsci, Comprensivo Pacinotti) coinvolgendo le scuole della città.Tutti questi appuntamenti sono quindi rinviati.

"Il Comune di Pontedera sta seguendo l'evolversi delle norme di sicurezza connesse alla pandemia per mettere in calendario questa iniziativa - ha detto l'assessore all'ambiente Mattia Belli - per noi il rispetto e valorizzazione dell'ambiente sono particolaremente importanti. Voglio cogliere questa occasione anche per ringraziare Legambiente per la preziosa attività che svolge".

"Anche quest'anno coinvolgeremo le scuole in questa iniziativa di educazione ambientale - ha detto l'assessore Francesco Mori - dopo l'emergenza legata alla pandemia intendiamo programmare di nuovo gli eventi in modo da poter riprendere un percorso, avviato da tempo, di crescita della sensibilità ai temi ambientali nei giovani studenti".