Installato il defibrillatore presso la Casina dei Pescatori a Bocca di Serchio

Una piccola ma significativa cerimonia quella che si è svolta venerdì 18 giugno a Bocca di Serchio, organizzata a cura dell’Associazione Fruitori di Bocca di Serchio, con l’installazione del defibrillatore presso la Casina dei Pescatori, donato dall’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. "Contestualmente sono state issate anche le bandiere del Parco e di Bocca di Serchio, su questo lembo di territorio che unisce le bellezze naturali e due comunità, quella vecchianese e quella del limitrofo comune termale. Abbiamo dunque dato il benvenuto alla stagione estiva, già ben avviata, con questo piccolo evento a cui hanno preso parte anche l’assessore alle Politiche del Volontariato e all’Ambiente Mina Canarini e l’assessore del Comune di San Giuliano Terme, Gabriele Meucci, oltre al sottoscritto, e naturalmente tutti i componenti dell’Associazione dei Fruitori che ringraziamo, a cominciare dal presidente Davide Salvadori" spiega il sindaco Massimiliano Angori.

"Un'iniziativa utile a ricordare anche l’importantissimo ruolo del volontariato, in una sinergia continua con le nostre istituzioni, resa ancor più evidente ed indispensabile dall’emergenza sanitaria che ancora stiamo vivendo" sottolinea l’assessore Mina Canarini. "Una collaborazione che, su questa porzione di territorio e a cura della stessa Associazione dei Fruitori di Bocca di Serchio, non si esaurisce certamente con la gestione di un apparecchio salvavita seppure fondamentale come il defibrillatore, ma portata avanti nel tempo e anche nei mesi primaverili e invernali, finalizzata alla costante salvaguardia ambientale di questa zona" ha aggiunto l’assessore Canarini.

"La pandemia ha dimostrato, se mai ce ne fosse bisogno, la valenza e la l’essenzialità della salute umana, e quanto sia necessario agire per proteggere questo bene così prezioso. In tale contesto, apparecchi come i defibrillatori automatici, anche in base a recenti studi scientifici, si sono dimostrati essere imprescindibili per il salvataggio di vite umane. Ecco perché l’Associazione dei Fruitori di Bocca di Serchio, nel farsi carico della gestione di questo apparecchio, merita un plauso, nel suo svolgere pienamente un servizio a beneficio dei cittadini di entrambe le nostre comunità" ha concluso l’assessore Gabriele Meucci.