Doposcuola per bambini e ragazzi in via Fiorentina

A partire da lunedì 2 ottobre sarà attivo, presso la sede associativa del Centro Italiano Femminile Provinciale di Pisa odv di via Fiorentina 225A a Pisa, il servizio di doposcuola, aperto a tutti i bambini e i ragazzi dalla scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado che hanno bisogno o di un semplice supporto nello svolgimento dei compiti o anche di un aiuto per difficoltà scolastiche più importanti. Per info: 3335840708 info@cifprovpisa.com. Per iscrizioni: Via Fiorentina, 225a dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00.