Omaggio per il dottore Giuseppe Ruggiero di Ponsacco che va in pensione

Fesica Confsal, Patronato Inpas e Caf Tutela del Contribuente omaggiano il Il dott. Giuseppe Ruggiero di Ponsacco, che va in pensione. "Salutiamo con stima e simpatia il pensionamento del dott. Giuseppe Ruggiero, che il prossimo primo di aprile raggiungerà il meritato traguardo. Laureatosi presso l’Università di Pisa, il dott. Ruggiero ha svolto ininterrottamente l’attività di medico a partire dal 1984, ricoprendo anche il ruolo di docente alla scuola 'Infermieri Professionali' dell’Ospedale di Pontedera fino al 1995 e facendo da 'medico tutor' per gli specializzandi del Corso in Medicina Generale dal 2005. Appassionato da sempre di politica e gestione della cosa pubblica, dal 1978 al 1980 è stato membro del 'Consiglio di Amministrazione' dell'Ospedale Lotti di Pontedera. Tra gli anni ‘80 e ‘90 ha ricoperto cariche elettive e ruoli di responsabilità esecutiva all'interno del Comune di Ponsacco. Dopo la candidatura a sindaco della città nel 2009, nel 2015 accetta la candidatura al Consiglio Regionale della Toscana per il partito della Presidente Giorgia Meloni. Oggi è uno dei fondatori e animatori del Circolo di Fratelli d’Italia di Ponsacco".

"Passione e generosità - insistono - sono le principali doti riconosciute al dr. Ruggiero, che ha svolto la sua attività per la collettività ponsacchina. Tanti lo ringraziano per la sua straordinaria dedizione al lavoro, che lo ha portato a casa di molti pazienti ad ogni ora del giorno e della notte, e per la contagiante bonomia, che non ha mai smesso di condividere anche nei momenti difficili della vita di ciascuno. Il dott. Ruggiero rimane spirito instancabile e intraprendente e per questo ha deciso di non fermarsi. Dopo aver frequentato i corsi di specializzazione in Ozonoterapia presso la Clinica del Prof. Marianno Franzini di Bergamo, presto aprirà uno studio a Ponsacco per esercitare sempre come medico questo tipo di attività innovativa. A lui tantissimi auguri da parte di tutti".