Due pisani eletti al consiglio regionale della Federazione Italiana tiro con l'arco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Alla presenza del Consigliere Federale e Rappresentante degli Atleti Cristina Pernazza, si sono svolte sabato 6 marzo, le elezioni per l’Assemblea Ordinaria Regionale della FITARCO Toscana, nella splendida cornice della Certosa di Firenze. Questo il nuovo Consiglio Regionale eletto per il prossimo quadriennio sportivo 2021-2024: Tiziano Faraoni confermato alla Presidenza, consiglieri: Silvia Ribecai, Sara Celano, Paolo Conti, Anna Franza (rappresentante dei Tecnici) e Paola Sacchetti (rappresentante degli Atleti). Tutto il nuovo consiglio regionale ha ringraziato il presidente dell’Assemblea Ugo Ercoli la segretaria Sara Conti e la Commissione verifica poteri con presidente Fabrizio Gemmi , Stefania Bardazzi e Valter Del Grazia per il prezioso lavoro svolto. La provincia di Pisa è cosi rappresentata da due consiglieri: Paolo Conti, presidente della Polisportiva Arcieri Cascinesi e Sara Celano, presidente delle Frecce Pisane.