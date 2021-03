Eletto il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci Revisori dell'Ordine TSRM-PSTRP

E' stato eletto il primo Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci Revisori dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM-PSTRP) interprovinciale Pisa-Livorno-Grosseto (PiLiGr). E’ questo il risultato delle elezioni avvenute il 13 e 14 febbraio all’Hotel Galilei e nella sede dell’Ordine in via Novecchio 11 a Pisa. Gli organismi resteranno in carica per il periodo 2021-2024.

Si tratta della prima convocazione elettorale per l’Ordine PiLiGR dall’approvazione della Legge 3/2018 (cosiddetta 'Legge Lorenzin'). Un momento di grande significato poiché vi hanno preso parte gli iscritti di tutte le 19 professioni che afferiscono all’Ordine, come previsto dalla normativa.

"Prima di questo evento definibile come 'storico' per le professioni dell’area, che riunisce le professioni sotto le stesso 'tetto', l’iscrizione dei singoli professionisti e la strutturazione dell’Ordine stesso, è stato creato sul Collegio dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica attraverso un importante impegno del Consiglio Direttivo uscente. Ricordiamo che l’Ordine è un Ente Pubblico non economico, sussidiario dello Stato nell’azione di tutela del diritto alla salute dei cittadini, attraverso la promozione e lo sviluppo delle professioni sanitarie afferenti", dice l'Ordine in una nota.

Il risultato elettorale ha premiato la lista 'Insieme'. Di seguito l’esito del risultato elettorale.

Il Consiglio Direttivo

Cristiana Baggiani (tecnico sanitario radiologia medica) - Presidente

Saverio Maurizio Parrino (tecnico della prevenzione) - Vicepresidente

Paola Nacci (tecnico sanitario radiologia medica) - Segretario

Simona Del Corona (tecnico sanitario radiologia medica) - Tesoriere

Alessandro Valeri (tecnico sanitario radiologia medica) - Consigliere

Luca Rossi (tecnico sanitario laboratorio biomedico) - Consigliere

Andrea di Iorgi (tecnico ortopedico) - Consigliere

Greta Pallante (dietista) - Consigliere

Monica Crepaldi (igienista dentale) - Consigliere

Jessica Bonelli (logopedista) - Consigliere

Giovanni Sardo (fisioterapista) - Consigliere

Francesco Natalini (recnico della riabilitazione psichiatrica) - Consigliere

Michela Franceschini (educatore professionale) - Consigliere

Il Collegio Dei Revisore Conti

Giovanna Mereu (sssistante sanitario) - Titolare

Valerio Putano (tecnico audioprotesista) - Titolare

Supplente: Enrichetta Palmeri (tecnico sanitario radiologia medica) - Supplente

Il Collegio Dei Revisore Conti

Giovanna Mereu (sssistante sanitario) - Titolare

Valerio Putano (tecnico audioprotesista) - Titolare

Supplente: Enrichetta Palmeri (tecnico sanitario radiologia medica) - Supplente