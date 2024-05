Elezioni 2024 a Capannoli: nomina scrutatori per disoccupati e in carico ai servizi sociali

In occasione della tornata elettorale del prossimo 8/9 giugno, si informa che la Commissione elettorale di Capannoli nominerà gli scrutatori in applicazione della Legge 8 marzo 1989 n. 95 e successive modificazioni, scegliendo preferibilmente fra i seguenti soggetti:

a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 'Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione), iscritte nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.G.R. 7/R/2004;

b) persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata ai sensi della dell'articolo 7, comma 6, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Gli interessati possono fare richiesta compilando il modulo allegato entro e non oltre lunedì 13 maggio.