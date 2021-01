Alla ricerca delle 'Energie positive' del territorio pisano: il nuovo numero del magazine eXL

Industrie, ricerche, luoghi e personaggi nel nuovo numero della rivista nata per iniziativa di Unione Industriale Pisana e Camera di Commercio di Pisa

Energia, serve energia, ora più che mai. Le 'Energie positive', abbondanti e inesauribili nel territorio pisano, grazie al suo ricchissimo patrimonio naturale e umano, sono il titolo e il tema del nuovo numero di eXL, la rivista quadrimestrale nata per iniziativa dell’Unione Industriale Pisana, presieduta da Patrizia Pacini, e della Camera di Commercio di Pisa, il cui commissario è Walter Tamburini, con l’obiettivo di raccontare storie di innovazione in tutti i campi realizzate dal mondo delle imprese e della ricerca. L’anteprima della seconda uscita del magazine è consultabile sul sito www.exlmagazine.it; sulla pagina Facebook 'eXL magazine' è possibile leggere gli articoli in pillole e i contenuti extra.

Nel nuovo numero di eXL (il cui direttore editoriale è Andrea Madonna, imprenditore e responsabile di Uip per i rapporti con l’Università) il tema dell’energia viene raccontato e declinato nelle sue diverse forme: industriale, intellettuale, creativa, fino al potere evocativo dei luoghi e dell’arte. Si andrà così alla scoperta del polo dell’idrogeno, una grande novità del nostro territorio, rappresentato da industrie internazionali che hanno scelto la provincia di Pisa come base europea dei loro stabilimenti innovativi; si entrerà nel cuore di una delle più importanti centrali geotermiche d’Europa, quella di Enel Green Power nell’area di Larderello, e si guarderà da una nuova prospettiva, quella della contemporaneità, il territorio di Volterra, gioiello ricco di storia e capace di ispirare ancora oggi creazioni d’arte.

Se il colore verde, delle energie del futuro, pulite e rinnovabili, è il colore dominante di questo numero, spicca anche il rosa, con le storie di cinque donne all’apice di carriere e istituzioni, simbolo di quell’energia positiva capace di imprimere una marcia in più. Fra i contributi, oltre agli articoli realizzati dalla redazione, si segnalano quelli di autori esterni, 'firme eXL', come Lucia Calvosa, docente dell’Università di Pisa e presidente di Eni, Luigi Battezzato, filologo della Scuola Normale, Nicola De Bortoli e Lucia Guidi, docenti dell’Università di Pisa e al vertice del Centro Nutrafood, e Stefano Renzoni, storico dell’arte e consulente della Fondazione Pisa e del Padiglione Italia per la Biennale di Architettura 2021.

Il magazine vede la collaborazione di importanti e prestigiose istituzioni, come la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant’Anna, il CNR, il Comune di Pisa. Fra i partner anche Acque, Vitesco, Teatro di Pisa, Confesercenti Cispel Toscana, e il contributo di Cassa di Risparmio di Volterra, Assocarta, Corning, Knauf, Fondimpresa. Direttore editoriale è Andrea Madonna, imprenditore e referente dell’Unione Industriale Pisana per i rapporti con l’Università, direttore responsabile la giornalista Eleonora Mancini; la redazione è composta dai giornalisti responsabili degli uffici stampa delle istituzioni partner: Francesco Ceccarelli (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Nicola Maggi (Università di Pisa), Andrea Pantani (Scuola Normale Superiore), Carlo Venturini (CNR), Luca Fracassi (Comune di Pisa), Federica Fontini (Pacini Editore), Silvia Maculan (iDNA), Laura Magli (Unione Industriale Pisana), Luca Biagiotti (Fondazione Teatro Verdi Pisa), Alberto Susini (Camera di Commercio di Pisa), Chiara Lazzaroni (Acque Spa).

Il Comitato Scientifico della rivista è rappresentato da Andrea Piccaluga (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Stefano Marmi (Scuola Normale Superiore), Paolo Ferragina e Michela Passalacqua (Università di Pisa), Leonida Gizzi (CNR), Patrizia Paoletti Tangheroni (Fondazione Teatro Verdi di Pisa), Riccardo Toncelli (Vitesco), Valter Tamburini (Camera di Commercio di Pisa), Patrizia Pacini e Andrea Madonna (Unione Industriale Pisana), Manrico Ferrucci (Confservizi CISPEL Toscana- Settore Cultura). Il progetto grafico e l’impaginazione sono di iDNA srl e Margherita Cianchi.