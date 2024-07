Entra nel vivo 'Imago in villa', concorso internazionale di tromp l’oeil

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Entra nel vivo la prima edizione del concorso internazionale di pittura, in programma nel borgo medioevale di Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa: “Imago in Villa”. Il concorso, con l’obiettivo di valorizzare il suggestivo borgo situato nel cuore della Toscana, è stato ideato dell’associazione “Centro Commerciale Naturale Vivi Castelnuovo”, presieduta dall’albergatrice Elisa Fedi. La manifestazione che durerà un mese, dal 20 luglio al 20 agosto, inizierà con l’inaugurazione, alle 17:30 in piazzetta mascagni, della mostra di Fabrizio Lucchesi, Docente di Plastica Ornamentale e tecniche della Ceramica presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze, dal titolo “Il respiro della Terra”. La giornata proseguirà, sempre nel borgo, in Piazza del Popolo con un aperitivo in piazza con la musica dal vivo di Matteo Tomei. La cittadinanza è molto curiosa e aspetta con trepidazione le istallazioni che i 15 artisti, selezionati su una rosa di oltre 100 manifestazioni di interesse, realizzeranno. Il centro commerciale naturale ha anche fornito la mappa dei punti in cui verranno installate le opere. Ancora un ringraziamento va all’agenzia regionale “Toscana Promozione Turistica”, diretta da Francesco Tapinassi, e al Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, sindaco Alberto Ferrini, per il sostegno economico ed organizzativo.