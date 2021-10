Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Come ogni anno EMERGENCY sarà presente all' Internet Festival. Quest'anno torniamo con: Escape WAR! Uscire dalla follia della guerra si può. 💥

Nella nostra escape room sarete proiettati in Afghanistan, nella vita di chi ogni giorno subisce da oltre 40 anni una guerra che ha causato, ad oggi, un milione e mezzo di morti, oltre 4 milioni di profughi e centinaia di migliaia di feriti e mutilati.

Nel ruolo di inviati, vi troverete ad affrontare una prima situazione di emergenza causata dallo scoppio improvviso di una bomba nei pressi del centro chirurgico per le vittime di guerra aperto da EMERGENCY a Lashkar-Gah, nella provincia di Helmand, epicentro del conflitto. Prigionieri nel bunker in cui siete stati evacuati a seguito dell'esplosione, presterete aiuto ai medici per il reperimento del materiale necessario alla cura dei feriti. A questo punto vi troverete a dover fare i conti con la necessità di fuggire voi stessi e mettervi in salvo nel minor tempo possibile.

Enigmi da risolvere, domande a risposta secca, oggetti da individuare, 30 minuti a partita per un'affannosa caccia al tesoro. Questo e molto altro vi aspetta all'interno di Escape WAR! Uscire dalla guerra si può.

Dal 9 al 10 ottobre presso il Centro Congressi Le Benedettine a Pisa

- Ingresso gratuito -

VI ASPETTIAMO!

Prenotazione obbligatoria:

https://www.eventbrite.it/.../biglietti-escape-war...

EMERGENCY inizia a lavorare in Afghanistan nel 1999, offrendo cure gratuite e di alta qualità alle vittime della guerra, riconoscendo ad ogni individuo il diritto fondamentale ad essere curato. In un Paese di poco più di 30 milioni di abitanti, una persona su 6 ha ricevuto l'aiuto di EMERGENCY.