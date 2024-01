Esce 'Hello Peace', l'ultimo singolo di Luca D'Alascio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Disponibile su Spotify, YouTube, Facebook e ascoltabile dalle più famose piattaforme on-line, è uscito il quarto singolo di Luca D'Alascio, cantautore, attore e scrittore pisano. Si intitola 'Hello Peace' e parla in chiave ironica dell'eterna insoddisfazione del rapporto di coppia, rappresentandolo come una continua ricerca della pace e di una sostanziale accettazione finale di questa perenne condizione. Contestualmente alla pubblicazione del brano D'Alascio annuncia l'uscita del suo secondo libro, atteso per l'estate 2024.