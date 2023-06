Estate alle Piagge - Centro Sms - Summer Camp

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dal 12 Giugno i Summer Camp 'Bimbi Scalzi tra Parchi e Scienza' è il progetto di educazione non formale di due storiche associazioni pisane I Cavalieri e Arcadia che hanno deciso di unirsi per offrire sul territorio una proposta di attività estiva per i bimbi/e dai 5 agli 11 anni diversificata per le attività, il tutto in collaborazione con le Piagge Convivio e Radio Il Falco Club, per curare l'aspetto organizzativo e di sicurezza. I Summer Camp 'Bimbi Scalzi tra Parchi e Scienza' si svolgono nella bella location immersa nel verde del centro espositivo SMS Viale delle Piagge, le attività sono molteplici, spaziano dall'Orienteering alla scoperta dei Parchi limitrofi: Viale delle Piagge, Giardino Scotto, Parco Mau, Parco Europa; laboratori scientifici condotti dalla LUS Ludoteca scientifica; giochi, tornei e project works con filo conduttore l’inglese. Un corso pratico e divertente Happy English Happy Time tenuto da insegnanti madrelingua o bilingue e tanto altro ancora. Le attività sono guidate da operatori qualificati, l'orario 08:00-17:00 con possibilità anche di mezza giornata la mattina, per dare alle famiglie e ai bambini e bambine un'offerta qualificata e in sintonia con i Tempi&Orari dei genitori. Aperte le iscrizioni.



Ogni info nei seguenti link: https://www.asdarcadia.com/summer-camp-estate-alle-piagge-arcadia-e-associazione-i-cavalieri/ telefonando a: Laura/I Cavalieri 3381755360 Renata/Arcadia 3493888809 o scrivere a lepiaggeconvivio.camp@gmail.com