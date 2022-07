Famiglia Danzante incanta Rai 2 con il suo bacio infinito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Come in una bellissima favola la Famiglia Danzante, ovvero Irene Cannata, Niccolò, Angelo e Agnes Gaggio, la famiglia di danzatori residente a Tirrenia che da anni gira l'Italia e non solo con i suoi spettacoli di danza, Martedì scorso ha calcato il palco de "Dalla strada al palco" il nuovissimo format di Rai 2 dedicato agli artisti di strada e condotto sapientemente da Nek. Il programma mette in luce le storie dei migliori artisti di strada italiani dando loro l'opportunità di esibirsi sul palco del famoso studio 5 della Rai, accompagnate dalla band del maestro di Sanremo Enrico Melozzi . Alle esibizioni si alternano le storie appassionanti e le scelte di vita di artisti e artiste che hanno scelto le piazze e le strade d’Italia per vivere il loro sogno, per un grande racconto del talento e dell’arte in tutte le sue sfaccettature La Famiglia Danzante dopo il successo la scorsa stagione al programma "Tu si que Vales" in onda su canale 5 , recentemente è stata selezionata tra migliaia di busker per questa nuova trasmissione che in poco tempo si è rivelata una delle migliori trasmissioni Rai di quest'anno . La presentazione della Famiglia Danzante ha visto come protagonisti tutti e quattro i componenti della famiglia che ormai da anni ha scelto di affiancare alle esibizioni più tradizionali quelle per strada, in seguito Irene e Niccolò hanno danzato "Il bacio" sulle note di Perfect di Ed Sheran. "Il Bacio", presentata in prima assoluta al Festival internazionale del quarto teatro Mercantia nel 2018, quando la danzatrice era all'ottavo mese di gravidanza e danzato dalla coppia nei contesti più svariati da Nord a Sud, ha visto questa volta come pubblico la platea di Rai 2 e 1,2 milioni di telespettatori coinvolgendo tutti con il loro lunghissimo bacio, il protagonista di un passo a due semplice e appassionato che hanno portano alla luce mantenendo le labbra sempre incollate, come a voler simboleggiare l’unione tra l’elemento della terra, fertile e creativa (la donna) e il cielo forte e potente (l’uomo). Attraverso la magia della loro danza rappresentano lo scambio e l’intima necessità di completamento l’uno dell’altra. Da sfondo la magnifica cornice di Piazza di Spagna a rendere tutto ancora più romantico, il pubblico e i passanti speciali della serata Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni hanno accolto la coppia tirrenese con grandi applausi e un punteggio di 744 punti, un punteggio altissimo considerato che nella puntata precedente il vincitore ha ottenuto 746 punti. Un vero è proprio tributo ai due danzatori è arrivato immediatamente sui social travolgendoli di affetto e complimenti. "Siamo davvero commossi! Ci mancano le parole giuste, anzi non esistono per esprimere la gratitudine per questo momento in cui ognuno di voi, chi con post, chi con storie, chi con messaggi, chi con telefonate, sta esprimendo il suo apprezzamento per noi! " raccontano i due ballerini "Portare sulla scena a "nudo" il nostro amore è un atto per noi naturale, lo facciamo attraverso un bacio. È un bacio vissuto, danzato, sentito... Questo è il modo più grande che abbiamo per amarci, donarlo anche al pubblico,a non sarebbe possibile se dall'altra parte non ci fosse un pubblico sensibile e pronto a ricevere il nostro messaggio universale d'amore. " Durante la puntata la coppia di danzatori è stata anche inaspettatamente sposata in onda ! Francesco Paolantoni ha celebrato la funzione con testimoni d'eccezione Nek e Gabriele Cirilli e con damigella d'onore il maestro Enrico Melozzi. Un momento molto dolce che ha commosso il pubblico sia in studio che a casa. Dopo questa bellissima esperienza continua l'estate sulle punte per Irene e Niccolò che da ormai 10 anni dirigono anche la scuola di danza Amarindance (ora trasferita a Calambrone presso la scuola elementare Quasimodo) "Speriamo che questa visibilità possa portarci nuove opportunità per portare in scena la nostra danza" raccontano Irene e Niccolò "Siamo commossi da tutto questo affetto che ci circonda e per la marea di complimenti che arrivano da ogni parte. " concludono i due ballerini che ieri si sono esibiti durante "Poesia all'orizzonte" Festival di poesia e note al mare II edizione organizzata dalla Proloco del Litorale Pisano con la direzione artistica di Veronica Manghesi e oggi sarà al Festival internazionale del quarto teatro Mercantia come extra dello spettacolo "Memorie di una lunatica" interpretato da Benedetta Giuntini con regia di Massimo Corevi " vogliamo essere poeti e raccontare con il nostro linguaggio, la danza, storie capaci di emozionare e coinvolgere attraverso lo stupore e l'immedesimazione" per ora è ciò che, anche in questa performance, ha conquistato il pubblico, non ci resta che vivere questa estate sulla scena "concludono Irene e Niccolò .

Per info su spettacoli e corsi famigliadanzante@gmail.com oppure 3337120507

link dell'esibizione https://www.raiplay.it/video/2022/07/Lesibizione-della-Famiglia-Danzante----Dalla-strada-al-palco-12072022-6e4df1e2-2ea0-49af-affa-102d3e9dad4d.html