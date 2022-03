Arriva a Pisa Farmacia Dr.Max in Lungarno Mediceo 51 e diventano 7 i punti di riferimento in Toscana

Dr.Max, catena di farmacie internazionale, rinnova e amplia la storica farmacia in Lungarno Mediceo 51, a Pisa, che diventa la settima "Farmacia Dr.Max" della Toscana.

Una trasformazione che va oltre il semplice rebranding dell'insegna: lo spazio risulta raddoppiato e si trasforma in una sede funzionale, innovativa e digitalizzata, attraverso pratici strumenti tecnologici quali il catalogo digitale e il monitor con tecnologia touchscreen, per essere al servizio della cura e del benessere della persona 365 giorni all'anno.

La nuova farmacia Dr.Max, infatti, offrirà un servizio continuativo alla cittadinanza pisana, restando aperta tutti i giorni dell'anno, con un orario ininterrotto dalle ore 8 fino alle 23: una scelta dettata dal desiderio di andare incontro alle effettive esigenze di una clientela che, mai come negli ultimi due anni, ha identificato nella farmacia un punto di riferimento insostituibile.

Mirko Favari, CEO di Dr.Max Italia, dichiara: "La nuova farmacia Dr.Max a Pisa porta a 7 il numero di farmacie del brand su territorio toscano facendo conoscere anche qui il nostro approccio improntato alla fiducia, all'ascolto, alla concretezza. L'esperienza della pandemia da COVID ci ha mostrato come un personale altamente qualificato faccia davvero la differenza, facendo della farmacia un riferimento concreto e quotidiano per la salute e il benessere delle persone nel territorio".

Dr.Max si distingue per la nuova esperienza di consumo nel settore pharma, grazie al personale esperto, appositamente formato e istruito, per rispondere ai bisogni della persona, consigliare il prodotto o il servizio più efficace e garantire sempre la massima convenienza.

Anche il claim della nuova campagna di comunicazione, "ti capisce, ti consiglia, ti conviene", on air sulle reti Mediaset dal 14 marzo, ribadisce la brand promise di Dr.Max, che punta sulla consulenza attenta e qualificata dei suoi esperti farmacisti.

Oltre alla vasta gamma di prodotti, più di 6mila, farà il suo ingresso in farmacia la nuova linea di prodotti a marchio Dr.Max, studiata dagli esperti farmacisti del Gruppo per offrire la massima affidabilità e qualità, a prezzi estremamente contenuti.

"Nello spirito e nella concezione della farmacia Dr.Max c'è quello di puntare su una customer experience unica che combina accoglienza e ospitalità, consulenza personalizzata e una vasta gamma di prodotti disponibili, da oggi arricchita ulteriormente grazie ai prodotti firmati Dr.Max" commenta Favari.

Nella nuova farmacia di Pisa ci saranno, inoltre, tante occasioni di risparmio e convenienza, ad esempio tramite la carta fedeltà, che permetterà di accedere a sconti e promo esclusive, con formula cashback del 10% su prodotti parafarmaco non in offerta.

Per l'apertura in Lungarno Mediceo, sconti fino al 50% e l'imperdibile 3x2 sull'acquisto dei prodotti a marchio Dr.Max in tutte le farmacie Dr.Max. La promozione si conclude il 20 marzo.

Per maggiori informazioni: https://www.drmax.it/it.