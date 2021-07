Grande festa alla Billi Masi nel nome di sport, amicizia e solidarietà

Venerdì 23 luglio alla Società Billi Masi di Pisa è stata organizzata una bellissima serata. I genitori dei ragazzi, col supporto prezioso di Alessandro Simoncini, Massimo Bellani, Carlotta, Emanuele e molti altri, hanno fatto trascorrere ai giovani atleti e a tutti coloro che a vario titolo li supportano una serata ricca di emozioni e di divertimento. Ai ragazzi è stata riservata poi una sorpresa speciale: l’album di figurine del Festival dei Giovani 2021, ideato da Giuseppe Pilone e realizzato da CreativikLab appositamente per i nostri ragazzi: 36 pagine a colori ricche di immagini del festival, spazio tweet dei protagonisti e 69 figurine da attaccare.

La cena ha coinvolto anche gli ospiti dell’asilo notturno di via Conte Fazio, dove un piccolo gruppo della Billi Masi si è recato per condividere il cibo. Alessandro Simoncini che ha ricordato ai ragazzi quanto sia importante "impegnarsi a fondo anche se a volte l’impegno non ripaga: perché poi comunque i risultati arrivano ma soprattutto bisogna anche imparare l’importanza del valore della sconfitta, perché è dalle sconfitte che si impara a crescere".