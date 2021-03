Svago: 5 film in uscita su Amazon Prime Video a marzo

Titoli per tutti i gusti in streaming e on demand

Sono molte le prossime uscite di film su Amazon Prime Vide, disponibili in streaming on demand. Ecco 5 titoli noti, dalla commedia alla fantascienza.

1 marzo - Men in Black 2

Secondo capitolo della fortunata serie con Will Smith e Tommy Lee Jones. Il pianeta Terra è minacciato da Serleena, un'entità aliena che ha le sembianze di una modella di biancheria intima. L'agente J ha intenzione di fermarla, non può riuscire senza l'aiuto di K, che però ha deciso di ritirarsi.

1 marzo - La guerra dei mondi

Tom Cruise, nei panni di Ray Ferrier, cerca di salvare i propri figli - fra i problemi del divorzio - durante un'invasione aliena, in un film curato alla regia da Steven Spielberg.

1 marzo - The Truman Show

Un cult il film con Jim Carrey. Truman via via si accorge della realtà artefatta intorno a lui, del reality di cui fa parte, e le tenterà tutte per fuggire.

5 marzo - Il principe cerca figlio

Sequel del famoso 'Il principe cerca moglie' con Eddie Murphy, icona del cinema comico anni 8' e '90. Questa volta l'ormai re di Zamunda torna nel Queens per trovare il figlio che ha avuto tanti anni prima e che dovrà fargli da erede.

18 marzo - La verità è che non gli piaci abbastanza

Commedia dolce-amara ambientata a Baltimora, dove si intrecciano storie di vita quotidiana che raccontano di diverse modalità di approccio e relazione tra uomini e donne.