'Galileo Galilei tra arte e scienza': ultimi giorni per partecipare al concorso a premi

Ultimi giorni per partecipare alla terza edizione del concorso a premi 'Galileo Galilei tra arte e scienza', organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Pisa con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la figura di Galileo Galilei attraverso varie forme di arte. Per presentare domanda c’è tempo fino alle ore 11 di lunedì 7 febbraio.

"Proseguiamo nel percorso portato avanti dalla nostra amministrazione per rendere omaggio ad uno dei più grandi scienziati della storia che a Pisa ha avuto i natali e qui ha vissuto e lavorato per parte della sua vita - dichiara l’assessore alla cultura, Pierpaolo Magnani - le opere presentate saranno giudicate da una commissione di esperti che ne valuteranno la qualità, la ricerca, l'originalità, la contemporaneità e la capacità di esprimere al meglio la figura di Galileo o la sua relazione con la nostra città. I lavori migliori saranno premiati nel corso di una cerimonia che si svolgerà mercoledì 16 febbraio in Sala delle Baleari, a Palazzo Gambacorti".

Il bando è rivolto ad artisti di tutte le nazionalità, senza limiti di età, residenti in Italia o all’estero, ed è ammessa anche la partecipazione a gruppi. Ogni partecipante (singolo o gruppo) può inviare massimo tre lavori. Sono tre le categorie delle opere ammesse, per ognuna delle quali è previsto un premio in denaro per il miglior lavoro:

- Categoria A: progetti grafici di grandi murales che saranno realizzati sulle facciate della Biblioteca Sms

- Categoria B: opere digitali inedite (video o opere digitali grafiche)

- Premio “Andrea Brogi”: videoinstallazioni, progetti di videomapping che saranno proiettati sulle facciate di Palazzo Pretorio e Logge dei Banchi.

Il bando prevedere un monte premi complessivo di 14 mila euro, con un premio minimo di 2 mila euro e uno massimo di 7 mila euro.

Il bando con tutte le informazioni e la domanda per partecipare al contest sono cosultabili sul sito del Comune di Pisa all’indirizzo dedicato.