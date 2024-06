GESAM Gas & Luce inaugura due nuovi sportelli a Camaiore e Cascina

GESAM Gas & Luce continua a crescere e inaugura due nuovi sportelli, a Camaiore in Piazza XXIX Maggio 5 e a Cascina, in Via Tosco Romagnola Est 133, aumentando la vicinanza alla clientela, investendo sul territorio e offrendo soluzioni energetiche sempre più personalizzate.

Lo storico fornitore di gas, energia elettrica e sistemi di efficientamento energetico (caldaie, climatizzatori, pompe di calore e pannelli fotovoltaici) della provincia di Lucca rafforza così il proprio servizio nei confronti dell’utenza e prosegue nel piano strategico di presidiare sia quella che da sempre rappresenta la sua area di

riferimento – il territorio della Lucchesia, su cui è presente attivamente da oltre sessant’anni – sia le province limitrofe di Pisa e Pistoia.



Con gli sportelli di Camaiore e Cascina salgono a dodici i presidi fisici di GESAM Gas & Luce; punti assistenza clienti e uffici commerciali volti ad offrire alla clientela un servizio sempre più capillare e di qualità per l’aggiornamento e la valutazione di nuove offerte energetiche.

Gli operatori GESAM Gas & Luce sono presenti a Lucca, Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Altopascio, Pietrasanta, Viareggio, Pescia, Pontedera, Camaiore e Cascina; pronti ad offrire consulenze gratuite sulle bollette di Luce e Gas.

Per maggiori informazioni su giorni e orari di apertura visita il sito web ufficiale della www.gesamgaseluce.it