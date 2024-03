Gfmt con Indire a Didacta 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il programma della Fiera Didacta, la più rilevante e partecipata manifestazione italiana dedicata alla presentazione di attività formative e di ricerca in corso di svolgimento a Firenze, si arricchisce quest'anno del contributo del "Gruppo Formazione Matematica Toscana" - GFMT, ente accreditato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la formazione del personale docente. Il GFMT, associazione di promozione sociale in ambito educativo, ha sede a Pisa dove ha iniziato le sue attività proprio 40 anni fa, nel 1984. Ai lavori di Didacta il GFMT è stato invitato a contribuire, in collaborazione con INDIRE - "Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa", con un seminario su una delle tematiche di maggiore attualità nel mondo della scuola: "Integrare le STEAM: La progettazione didattica per lo sviluppo delle competenze trasversali".. Relatori dell'incontro sono il prof. Franco Favilli, già direttore del CAFRE - "Centro per l'Aggiornamento, la Formazione e la Ricerca Educativa" dell'Università di Pisa ed attuale presidente del GFMT, e la dott.ssa Jessica Niewint-Gori dell'INDIRE.