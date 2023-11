Giornata contro la violenza sulle donne: le attività alla Biblioteca Peppino Impastato di Cascina

Si è aperta questa mattina, 16 novembre, nella Gipsoteca della Biblioteca Peppino Impastato di Cascina, la mostra personale dell’illustratrice e artista Renata Otfinowska. Per l’occasione sono state presentate le tre giornate di attività contro la violenza sulle donne, intitolate 'Passeggiando nel tempo contro la violenza sulle donne', che si terranno dal 24 al 26 novembre sempre alla biblioteca. Questo progetto unisce con successo tre diversi aspetti: arte, ricerca delle radici e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, il tutto attraverso il filo conduttore delle illustrazioni e delle storie di donne.

"Nel corso del nostro mandato - ha detto il sindaco Michelangelo Betti - abbiamo sempre cercato di organizzare, per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, manifestazioni che non fossero fini a se stesse, ma che fossero 'attive' e non solo di testimonianza. Per questo abbiamo ascoltato anche il mondo dell’associazionismo, che può dare un contributo più aperto e creativo a questi appuntamenti. Andiamo dall’attività con i bambini a quelle rivolte più specificamente alle donne, con il tema della violenza che deve esser collegato a un necessario cambiamento di mentalità della società: oltre la violenza fisica, ci sono distorsioni create da una società basata su prospettive maschiliste. Basti pensare anche semplicemente alla disparità di genere nel linguaggio".

A entrare nel vivo delle tre giornate è stata Daniela Lucatti, psicologa e psicoterapeuta della Casa della Donna di Pisa. "Il filo conduttore sarà il coraggio delle donne, in un periodo in cui assistiamo a un aumento dei femminicidi e delle violenze sulle donne. Ma c’è anche una micro violenza quotidiana che le donne subiscono in ogni momento della loro vita. Il titolo della manifestazione richiama poi il fatto che occorre del tempo uscire da queste situazioni. L’ultimo laboratorio sarà invece dedicato ai bambini, per renderli consapevoli non solo della loro manualità ma anche delle proprie emozioni".

La parola è quindi passata all’artista Renata Otfinowska. "A fare da cornice a queste tre giornate ci sono tre città come Cascina, Pisa (Casa della Donna) e Pontedera (Associazione Eunice). Queste illustrazioni sono state realizzate per le poesie di Carmen Talarico e di 12 professioniste che hanno scritto un calendario al femminile del 2012. Queste donne parlavano di come vivono le pressioni quotidiane: il femminismo ci ha dato delle libertà, ma la donna oggi non può ancora scegliere. Siamo costrette a correre tra la gestione dei figli, della casa e il lavoro. L’augurio è che finalmente si possa passeggiare nel tempo". Le opere di Renata Otfinowska sono realizzate con pigmenti naturali ricavati da ciò che si trova intorno a noi: per esempio il rosa viene dalla noce di avocado cotta per 4 ore, ma ci sono colori derivati da alcune piante dei Monti Pisani. In mostra ci sono le scansioni delle opere originali, con i colori brillanti, e l’opera stessa che nel corso degli anni si è trasformata, diventando qualcos’altro.

A chiudere la conferenza è stata l’assessore alle pari opportunità Giulia Guainai, che ha illustrato anche gli altri appuntamenti patrocinati dal Comune di Cascina. "Ringrazio Renata che è un vulcano: abbiamo accolto subito favorevolmente le sue idee. Il nostro augurio è che la cittadinanza partecipi attivamente a questi laboratori. Il 22 alle 17.30 in Biblioteca faremo un’iniziativa con l’Istituto Borsellino per studenti e famiglie per presentare il lavoro fatto a scuola sul tema della violenza sulle donne. Il 23, sempre alle 17.30, l’associazione Lungofiume sarà protagonista con 'C’era una volta un Re' in collaborazione con la sezione Soci Coop: una serie di letture di autori e autrici anche cascinesi, che si terrà nella galleria del Centro dei Borghi di Navacchio. Il 24 mattina l’Istituto Borsellino e il 25 mattina l’Istituto De André faranno due iniziative riservate agli studenti. Si arriva così al 25: alle 18.30 insieme alla Consulta per le Pari Opportunità abbiamo organizzato una camminata che partirà dalla Biblioteca per arrivare sotto il Municipio, con un susseguirsi di letture, poesie e interventi cui hanno aderito diverse associazioni e singoli cittadini. Consigliamo di portare un indumento rosso o una candela. Come amministrazione comunale siamo infine orgogliosi di questa intensa attività sul tema, specialmente quella portata avanti dagli istituti comprensivi".

A Cascina è attivo anche uno sportello antiviolenza il mercoledì mattina, al quale si accede chiamando il numero 050/561628.