Gli studenti dell’Itis 'A. Santucci' di Pomarance a Caserta per essere premiati al concorso ambiente e sport

L’Associazione di promozione sociale APS, Turismo, Ambiente, Sport, Spettacolo- TASS ha indetto, con il Patrocinio del Comune di Caserta, la quarta edizione del concorso per le istituzioni scolastiche del territorio nazionale. Ogni Giuria, preposta ad ogni sezione, era composta da docenti, medici, giornalisti, psicologi, da esperti di sport e studiosi di ambiente. I ragazzi iscritti all’ITIS “A. Santucci” Pomarance giungono finalisti con i loro lavori di informatica e giornalismo; in particolare: Gli studenti di 2A ABBONDADOLO, BECORPI, BORGHESI, CANTINI, CAPOCECERA, CEGLIA, COCUCCI, LOTTINI, MANZO, MAZZINGHI, MULA, PEDROLI , TINTI Hanno vinto il primo premio sulla sezione ambiente e giornalismo con un servizio televisivo. La classe 1A ABBAZOV , BARAGATTI, BARGELLI, BOGI L., BUSELLI M., BUSSAGLI. D, FILLINI G., GUARGUAGLINI, NICCOLAI, OUAFI, RIBECHINI, RICCI, STANO, VIVIANI, VOLPINI Sono arrivati al secondo posto con la sezione sport e giornalismo con interviste a testimoni viventi. Gli studenti di 3 A ANTONIOLO, ARTURI, BARTOLINI, BELLAVIA, BEN QUALA, BOGI C., BRAHUSHI, CASTELLI, CONTENA, DERI, FERRARA, FILLINI E., LAGHYATI, LALA, LAZZARA LUPI, MANISCALCO, NENCINI, NUNA, ORSO, TAMBURINI, TEDESCHI Assieme alla 4 A con BARBIERATO, BASSINI, BUSSAGLI, CEGLIA , CERONE, CHELI, DAKAJ, FIASCHI GRILLI, MOKHLEF, MORELLO, PAZZOLA, PELOSINI, VANNI , VENTURI Hanno raggiunto il terzo posto pari merito per la sezione Ambiente e Giornalismo realizzando un vero articolo di giornale . I nostri diplomandi ASQUIRIBA, BARTOLI, BENUCCI G.,BUSELLI, COSTAGLI, DEI, DONATI, GAZZARRI, GRANCHI, MOLINARIO, PAPI, SHASIVARI, TALIBI,TORTORICI, hanno raggiunto il terzo posto per la sezione sport e informatica realizzando un power-point sulla differenziata dei materiali informatici.