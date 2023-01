Andrea Magini tenta un Capodanno pisano da record: 43 ore di spettacolo sul Decameron

Il comico toscano in occasione del Capodanno pisano 2024 tenterà la più grande impresa mai realizzata al mondo portando in scena, a Pisa, uno spettacolo lungo 43 ore consecutive tutto dedicato al Decameron di Boccaccio. La decisione è ormai presa, la sfida ufficiale è stata inviata in questi giorni alla Guinness World Record Attempt Commission, e sono già state stabilite anche le date nelle quali Andrea Magini tenterà la sfida: il 24 e 25 marzo (in occasione del Capodanno pisano), che dovrebbe portarlo per la quarta volta consecutiva sul tetto del mondo .

Il comico toscano, già tre volte recordman mondiale per lo spettacolo di cabaret più lungo al mondo, questa volta tenta un’impresa al limite della resistenza umana: l’obiettivo è infatti quello di rimanere sul palco per 43 ore consecutive rigorosamente da solo, senza mai fermarsi, con uno spettacolo tutto dedicato al Decameron di Boccaccio e alle sue 101 novelle che verranno raccontate, vivisezionate e attualizzate in uno show che si preannuncia divertentissimo. "L’obiettivo è proporre uno spettacolo comico vero e proprio e non una mera ripetizione di battute senza ne capo e coda solo per far scorrere le ore - spiega Magini - ho scelto il Decameron per una serie di motivi. Il primo motivo è, permettetemelo, campanilistico: il Boccaccio è infatti un genio toscano, il primo autore a usare l’ottava, e che proprio con il Decameron presenta uno stile letterario nuovissimo, un'innovazione epocale che lo traformò in un best seller ante litteram con un enorme successo di pubblico".

"Il secondo motivo è la produzione culturale - prosegue Magini - c’è ormai questa strana convinzione che tutto sia cultura e soprattutto che tutto sia arte, da un punto di vista filosofico il concetto può anche essere corretto, ma ci si è lasciati un po' prendere la mano, si sta perdendo quel senso critico che ci fa capire che c’è musica e musica, c’è arte e arte, c’è teatro e teatro, insomma tra una serata da discoteca in piazza e un’ Aida c’è una certa differenza, e la produzione culturale non può propendere solo verso ciò che è più semplice da capire ma deve porsi l’obiettivo di far riscoprire il gusto del bello anche quando è più complicato. Meno immediato, con il Decameron cercheremo di fare questo: io so benissimo che molti verranno a vedere il mio tentativo di guinness solo per la curiosità dell’impresa, qualcuno magari verrà per 'tifare', qualcun altro per vedere se sono sempre in piedi, che ne so, alla trentesima ora. Ma ogni persona che verrà si troverà di fronte alla magia del Decameron e magari se ne innamorerà, si troverà affascinata da questo italiano così bello, così diverso eppure così uguale al nostro parlato come solo i figli sanno essere rispetto ai padri, e anche chi non verrà a vedere la sfida ma magari ne sentirà parlare avrà la curiosità di andare a scoprire questo testo straordinario e magari ne scoprirà altri, accorgendosi che il bello ci circonda ovunque, basta solo vederlo".

Il record si terrà a Pisa. "Pisa è la mia città - continua Magini - mi ha dato tutto e io la amo visceralmente. Questa è, per ovvi motivi anagrafici visto che ho 52 anni, la mia ultima sfida al record e se deve esserci un finale io non riesco a pensarlo lontano dalla mia città e dalla mia gente, portare Pisa nel libro dei record sarebbe un piccolo modo per dire a questa città 'Grazie di tutto' anche se grazie non sarà mai abbastanza". Il record si terrà dal 24 al 25 marzo per il Capodanno pisano, ma lo staff dell’attore toscano ci tiene a dire che l'evento non è in alcun modo correlato alle manifestazioni istituzionali legate al capodanno. L’evento è un'iniziativa personale dell’artista e non avrà alcun fine di lucro né alcun tipo di contributo pubblico, come sempre in occasione dei record di Andrea tutti i fondi raccolti per l’iniziativa saranno destinati ad iniziative di beneficenza da spendere sul territorio.