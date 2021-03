'I concerti di Quaresima e di Pasqua 2021' trasmessi da Telegranducato Tv

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Lo scoppio della pandemia ha impedito nel 2020 lo svolgimento del tradizionale festival di musica sacra “I Quattro Concerti di Quaresima e Uno di Pasqua” organizzato dalle nostre Associazioni, e la lenta scomparsa del morbo impedisce per quest’anno lo svolgimento nelle modalità tradizionali. Tuttavia, per non perdere lo spirito e la finalità per cui sono stati ideati, le nostre Associazioni hanno effettuato, grazie alla collaborazione con la prestigiosa emittente televisiva locale Telegraducato, alla registrazione dei concerti e alla loro messa in onda in differita (con replica) nei giorni mercoledì 24 marzo (vigilia del Capodanno Pisano, “ab incarnatione Christi”), domenica 28 marzo (“Delle Palme”), mercoledì 31 marzo (Mercoledì Santo), domenica 4 aprile (Pasqua) e domenica 11 aprile (“in Albis” e “della Divina Misericordia”), con replica successiva secondo le esigenze di palinsesto dell’emittente televisiva. La registrazione dei concerti è avvenuta per l’intera giornata del 22 marzo all’interno della Cattedrale di Pisa, grazie alla disponibilità di S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo Metropolita di Pisa, del reverendissimo Capitolo Metropolitano e dell’Opera della Primaziale Pisana che hanno accolto con entusiasmo la proposta e lo spirito dell’iniziativa, mettendo a disposizione la Cattedrale e il personale necessario. Il Festival di Musica Sacra “I CONCERTI DI QUARESIMA E DI PASQUA”, giunto alla sua Decima Edizione, è un percorso di preghiera e meditazione nel tempo forte della Quaresima e della Pasqua, e in modalità tradizionale si svolge a rotazione nelle diverse chiese della città, con lo scopo di far conoscere il vasto – e a tratti sconosciuto - patrimonio artistico della città. Quest’anno, esigenze tecniche e di rispetto della normativa COVID19, impongono lo svolgimento di tutti i 5 concerti dalla stupenda Cattedrale di Pisa. I concerti riprendono l’antica usanza di offrire momenti di riflessione e spiritualità nel periodo quaresimale (un tempo coincidente con la sospensione dell’attività teatrale) e sono organizzati dall’Associazione Culturale IL MOSAICO e dalla Compagnia di San Ranieri., Il Festival beneficia dell’indispensabile e insostituibile contributo della Fondazione Pisa e di altri sponsor, nonché del patrocinio del Comune di Pisa. Ciascun concerto sarà preceduto da brevi interventi dell’Arcivescovo (che offrirà uno spunto per la meditazione), della Professoressa Gabriella Garzella (per l’illustrazione storico- artistica di alcuni particolari della Cattedrale) e di una breve guida all’ascolto. Stante l’impossibilità di raccogliere offerte nella modalità tradizionale da destinare alla Cittadella della Solidarietà di San Ranieri, gestita dalla Caritas Diocesana, le nostre Associazioni hanno attivato un’apposita raccolta fondi accedendo alla piattaforma dedicata al crowdfunding “GOFUNDME” (sito www.gofundme.com, selezionando la campagna CITTADELLA DELLA SOLIDARIETÁ DI SAN RANIERI) e/o comunque mediante BONIFICO BANCARIO sul conto corrente con IBAN IT73N0856214003000000096930 intestato alla Compagnia di San Ranieri (durante la trasmissione ci sarà l’inserimento in sovraimpressione delle due modalità di donazione). I giorni, gli orari di trasmissione e il programma dei concerti sono i seguenti: 1. Mercoledì 24 marzo, ore 21.40 - Concerto d’organo del Maestro Riccardo Donati (all’organo Mascioni) 2. Domenica 28 marzo, ore 22.30 – “Via Crucis Melodica”, al pianoforte Niccolò Buscemi, voce narrante Andrea Buscemi 3. Mercoledì 31 marzo, ore 21.40 – “Stabat Mater” di G.B. Pergolesi, “I Bei Legami, ensemble strumentale”, Sonia Ciani, soprano, Sara Bacchelli, contralto, Pietro Consoloni, direttore 4. Domenica 4 aprile, ore 21.40 – Coro da camera e orchestra d’archi del Liceo Musicale “Giosuè Carducci” di Pisa, con gli studenti delle varie discipline musicali e i docenti Carlo Deri, Laura Sarti e Marialuisa Pepi 5. Domenica 11 aprile, ore 22.30 - Concerto d’organo del Maestro Claudiano Pallottini (all’organo Serassi)

