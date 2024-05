I ragazzi dell’Itis 'A. Santucci' di Pomarance a Lucca per studiare il “costruire sostenibile”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Grazie alla collaborazione con il Centro divulgazione e formazione ABITARE MEDITERRANEO di Lucca i ragazzi di IV dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance, con i colleghi di III del CAT-ITC “F. Niccolini” di Volterra, hanno potuto seguire un percorso formativo (valido come PCTO) sul COSTRUIRE SOSTENIBILE. Il centro ha come obbiettivo la divulgazione delle buone pratiche in edilizia al fine di introdurre sempre più pratiche di edilizia sostenibile ed innovazione tecnologica. Aperto a Professionisti, studi, studenti e imprese di settore porta avanti il suo oggetto sociale con corsi di formazione, visite tecniche, convegni, workshop, incontri tecnici. Il centro si trova all’interno di LUCENSE, una società consortile a responsabilità limitata no-profit, che svolge attività di ricerca industriale, sviluppo industriale, trasferimento tecnologico e divulgazione. Lucente può vantare tra i suoi soci privati Confindustria Toscana Nord, Fondazione cassa di Risparmio di Lucca, Banco BPM, Confcommercio e Federazione provinciale Coltivatori Diretti, mentre tra i soci pubblici vede la partecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Lucca Holding e i Comune di Capannori Il percorso iniziato in Aprile con delle lezioni sincrone da remoto è terminato il 23 maggio con la visita al Centro divulgazione e formazione ABITARE MEDITERRANEO. I ragazzi nella visita sono stati accompagnati dalla prof.ssa Elisa Battaglini e il prof. Alessandro Carzoli. I ragazzi dell’ITIS hanno apprezzato particolarmente la sezione impiantistica, dove hanno ritrovato tematiche già studiate a scuola, ma che presentate in attività laboratoriali risultano sempre molto più efficaci ai fini dell’apprendimento.