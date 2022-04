Gli esperti internazionali di lingua facile da leggere e da capire discuteranno le sfide e il futuro della validazione in occasione di un seminario in Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Gli esperti internazionali di lingua facile da leggere e da capire discuteranno le sfide e il futuro della validazione durante la Giornata di Studi Internazionale sulla lingua facile da leggere, il terzo Multiplier Event del Progetto Erasmus+ Train2Validate. Durante l’evento, i partner presenteranno un corso per la formazione di validatori e facilitatori di testi facili da leggere e da capire, un passo importante nell’ottica di una futura certificazione delle professioni. Il seminario si terrà alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa (SSML), partner del progetto, il 7 aprile. Sarà inaugurato da Monika Pelz, Director of Studies della SSML, che definisce l’evento una tappa fondamentale in ambito didattico: “Il mondo si evolve velocemente, così come la formazione dei mediatori linguistici. L’accessibilità è un concetto che traduttori e interpreti non possono più ignorare. La creazione di un curriculum per la formazione di validatori e facilitatori di testi in lingua facile rappresenta per noi un grande successo e permette a chiunque abbia difficoltà di lettura o apprendimento di svolgere il proprio ruolo nella società”. La mattina, un workshop sulla lingua facile da leggere e da capire permetterà ai partecipanti di apprendere le basi di questo linguaggio accessibile e inclusivo. Nel pomeriggio, i partner del progetto illustreranno i risultati fin qui raggiunti e discuteranno dei prossimi passi da compiere. La conferenza verterà principalmente sulla presentazione dei curricula per validatori e facilitatori, ma offrirà anche una panoramica sul lavoro da svolgere nei prossimi 18 mesi: la creazione e valutazione del materiale didattico e la certificazione riconosciuta a livello europeo. Inoltre, i partner annunceranno la pubblicazione di un libro, contenente i risultati di un questionario sull’attuale prassi della validazione in Europa. Il libro sarà a breve disponibile sul sito del progetto. Alla fine della conferenza, si discuteranno le sfide della validazione. I rappresentanti di tre organizzazioni non-profit (Fundatia Professional, Plena Inclusión Madrid e Zavod RISA) si uniranno a Maria Cristina Schiratti, Consigliera Nazionale Anffas e Segretario Generale di Inclusion Europe; Floriana Sciumbata, ricercatrice presso l’Università di Trieste; e Luciana Forte, dottoressa esperta in difficoltà di lettura. La Lingua facile da leggere è una forma di comunicazione che permette la creazione di testi comprensibili a chi ha difficoltà di lettura o apprendimento. I validatori sono persone con difficoltà di lettura o apprendimento che si accertano che i testi in lingua facile siano fruibili al pubblico, mentre i facilitatori sostengono i validatori nell’organizzazione del lavoro. Si tratta di due nuove professioni il cui compito è assicurare che testi di varia natura siano accessibili a tutti. Il Progetto Train2Validate ha l’obiettivo di contribuire alla professionalizzazione di entrambe le figure, attraverso la creazione di programmi e materiali didattici creati appositamente. Il progetto Erasmus+ Train2Validate – “Formazione professionale per facilitatori e validatori Easy-to-Read” – (2020-1-ES01-KA203-082068) include sette partner: Plena Inclusión Madrid (Spagna), ECQA (Austria), Fundatia Professional (Romania), Polytechnic University of Timisoara (Romania), SDI Munich (Germania), SSML Pisa (Italia) and Zavod RISA (Slovenia). Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.