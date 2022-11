Il Cif comunale di Pisa apre le porte della nuova sede

Il 12 e il 19 novembre il CIF (Centro Italiano Femminile) Comunale di Pisa o.d.v. apre le porte della sua nuova sede in via Fiorentina 225/A. L’iniziativa, realizzata con la compartecipazione di CESVOT, prevede due incontri aperti alla cittadinanza e in particolar modo al quartiere di San Marco per far conoscere le volontarie e le attività che l’Associazione promuove in termini di servizi e solidarietà.

Nel corso delle due giornate gli spazi della nuova sede accoglieranno due laboratori di cucito e tessitura, affidati a due artigiane esperte, nel corso dei quali le persone presenti potranno cimentarsi, dietro la guida di una sarta e di una tessitrice, nella produzione di un piccolo tessuto o in una piccola riparazione di sartoria.

Sabato 12 novembre a partire dalle 10, si svolgerà il laboratorio di tessitura, nel corso del quale saranno allestiti telai da tavolo pronti per la tessitura. Alla fine del laboratorio ognuno dei partecipanti avrà realizzato un piccolo oggetto tessile utilizzando filati di tutti i tipi, strisce di tessuto e tanti altri materiali tessili di recupero.

Sabato 19 novembre alla stessa ora sarà la volta del laboratorio di cucito durante il quale verranno effettuate piccole riparazioni ad uso domestico e un accenno a come riciclare vecchi capi d’abbigliamento in un’ottica di sostenibilità.

Per maggiori informazioni le persone interessate possono scrivere a: cifcompisa@gmail.com o telefonare alla segreteria: +39 366 242 3297