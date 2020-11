'Ordini e disordini' di Carmen Talarico, pubblicato il secondo libro dell’autrice

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il libro ORDINI E DISORDINI, Collana Storie di vita, PAV Edizioni, Ottobre 2020 di Carmen Talarico, compie un inedito cammino su una mappa antropologico-filosofica in cui il quotidiano si alterna tra ordini e disordini. I testi sono impreziositi dalla morbidezza raffinata degli acquerelli della pittrice Veronica Cairo. I testi e le tavole pittoriche creano un abitare poetico nel mondo e negli eventi che ci attraversano. La scrittrice Carmen Talarico è calabrese di nascita e toscana d’adozione. Nel quotidiano indossa le vesti di Docente di Scuola Primaria, che onorano la sua vocazione. Nel tempo il suo background culturale ha arricchito la sua persona permettendole di indossare le vesti di Avvocato, Mediatore Civile, Project Manager, Expert Teacher, Tutor, Event Organizer. Ha collaborato con Renato Raimo, attore, regista e autore, nel suo Progetto Artistico «Green_Theatre». La pittrice Veronica Cairo è nata a Torino, si è trasferita a Cosenza prima e a Pisa poi. Si è laureata in scienze biologiche, lavorando, ma non ha mai smesso di inseguire il suo sogno: diventare una pittrice. Il suo sogno è diventato realtà ormai da sei anni. Il libro si può trovare sia in libreria che online. Le librerie in cui è disponibile sono: le librerie Roma e Carrara a Pontedera; la libreria Civico 14 a Marina di Pisa; la libreria Piccola Farmacia Letteraria a Firenze. Online è disponibile su https://pavedizioni.it/prodotto/ordini-e-disordini e su tutti gli store. Il sito web della scrittrice è: https://carmen-talarico-scrittrice.webnode.it/ Il sito web della pittrice è: https://www.cairoveronica.com/