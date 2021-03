Il presidente del parco di San Rossore che vorremmo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

I Presidenti delle due Associazioni ambientaliste pisane hanno inviato la seguente lettera al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Al Presidente della Giunta Regionale Toscana Dr. Eugenio Giani Piazza Duomo 10, 50122 Firenze Oggetto: Nomina del Presidente dell’Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Egregio Presidente, la nomina del Presidente dell’Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli è ormai imminente ed è particolarmente importante per tutta la Toscana, non solo per quella tirrenica. Abbiamo appreso dalla stampa i nomi di coloro che hanno presentato la loro candidatura. Tutte le candidature sono ovviamente legittime. Da parte nostra auspichiamo che la scelta cada su un candidato che: • dimostri una certificata e riconosciuta competenza in campo ambientale e nella salvaguardia del territorio; • abbia un percorso di studi in ambito naturalistico, scientifico, di pianificazione territoriale; • nella sua professione non abbia sostenuto progetti o interessi contrari all'ambiente o che possa trovarsi in condizioni di conflitto di interesse a causa della stessa. Cogliamo l’occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti e i nostri auguri per lo svolgimento dell’importante compito a cui è stato chiamato dai cittadini toscani. Pisa 17 marzo 2021.

Carlo Carminati Presidente FIAB di Pisa.

Pierluigi D’Amico Presidente de La Città ecologica di Pisa

Foto di Carlo Cafferini