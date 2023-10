Il regista Alessandro Bencivenga interviene all'Università di Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Mercoledì 11 ottobre, presso l’aula D2 in via Pasquale Paoli 15, si svolgerà un incontro aperto con Alessandro Bencivenga. Il regista parlerà del suo ultimo film “Il mio amico Massimo”, uscito a dicembre 2022. Il documentario è incentrato sulla vita e sul percorso artistico dell’attore napoletano Massimo Troisi, scomparso nel 1994. Il docufilm contiene esibizioni cabarettistiche, teatrali e televisive, e interviste ad amici ed esperti del mondo dello spettacolo, tra cui Carlo Verdone, Maria Grazia Cucinotta, Pippo Baudo, Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Durante l’incontro, che avverrà da remoto, Bencivenga si troverà sul set del film “Resto al Sud” insieme a Valentina Ghetti, protagonista del film. L’incontro avrà luogo durante la lezione di Organizzazione e Legislazione dello Spettacolo Teatrale e Cinematografico del professore Di Tullio dalle ore 16:00. Per informazioni; Aurora Zoso e-mail: auryzoso@gmail.com Pisa, 9 ottobre 2023.