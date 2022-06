Il Rotary Club Pisa-Galilei con gli adolescenti, per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

E’ in corso un’importante iniziativa del Rotary Club Pisa-Galilei, dal titolo evocativo: “Fallo Protetto” è un progetto video di educazione sessuale per una sana attività sessuale e per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili negli adolescenti. Il progetto è stato sviluppato attraverso la produzione di 5 video, finalizzati a sensibilizzare gli adolescenti sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili per una corretta attività sessuale. “Fallo protetto” vuole essere uno strumento rivolto agli adolescenti, in grado di trasmettere loro dei contenuti fortemente significativi sul piano scientifico, nel contempo coinvolgendoli e stimolandoli, con l’obiettivo dichiarato di far nascere in loro la consapevolezza sui comportamenti corretti nell’attività sessuale. Tre gli obiettivi principali: 1) accrescere la conoscenza sull’importanza dell’attività sessuale in fase adolescenziale ; 2) conoscere i rischi legati all’attività sessuale ; 3) incrementare la conoscenza sulle malattie sessualmente trasmissibili. Le MTS prese in considerazione sono: clamidia; papilloma virus; HcV; sifilide; HIV. Ogni video è incentrato su una malattia sessualmente trasmissibile e ha la caratteristiche dell’intervista doppia, con lo schermo suddiviso in due parti. Le piattaforme di destinazione sono: TikTok (quella più usata nella fascia di età interessata, 14-25 anni), Instagram e Facebook. Per ogni malattia verranno illustrate le caratteristiche, i rischi e la prevenzione e ogni video vedrà coinvolti due ragazzi (rotaractiani) e un medico (sono in tutto cinque i soci del RC Pisa-Galilei chiamati a prestare la propria altissima professionalità). L’idea è stata quella di alternare le battute, passando dal medico ai ragazzi, per cercare di coinvolgere e sensibilizzare più facilmente gli adolescenti, ma dando allo stesso tempo un parere medico chiaro e diretto. Il progetto ha anche permesso al Rotary Club Pisa-Galilei - tra i primi in tutta Italia - di aprire una propria pagina TikTok - che si aggiunge a quella Facebook e quella Instagram -, proiettando il club nel presente e, soprattutto, nell’orbita delle nuove generazioni, che potranno, utilizzando dei mezzi loro propri, conoscere da vicino l’attività di servizio di un Rotary Club, spesso fraintesa o poco valorizzata.