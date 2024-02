Imago in villa - Dipinti tromp l'oeil nel borgo medievale di Castelnuovo di Val di Cecina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

E’ prevista per sabato 17 febbraio, alle ore 15.00, la presentazione ufficiale dell’evento “Imago in Villa”: prima edizione del concorso internazionale di pittura, in programma nel borgo medioevale di Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa. La competizione prevede la realizzazione, su appositi pannelli che verranno posizionati sulle facciate di alcuni degli edifici del centro storico, di soggetti a tema libero, in sintonia con il luogo, realizzati con la tecnica tromp l’oeil. A ideare il concorso, con l’obiettivo di valorizzare il suggestivo borgo situato nel cuore della Toscana, l’associazione Centro Commerciale Naturale Vivi Castelnuovo, presieduta dall’albergatrice Elisa Fedi. L’iniziativa gode del contributo dell’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica, diretta da Francesco Tapinassi, che ha dichiarato: “La valorizzazione dei borghi che costellano la Toscana, attraverso un turismo lento e sostenibile, è uno degli obiettivi strategici dell’azione dell’Agenzia. Utilizzare anche iniziative di carattere artistico per dare visibilità ai nostri luoghi rappresenta una modalità originale per aggiungere bellezza alla bellezza”; e del patrocinio del Comune di Castelnuovo Val di Cecina, guidato dal primo cittadino Alberto Ferrini, per il quale: “Il nostro scopo è di valorizzare il territorio e il centro storico medievale mediante l’arte, in linea con altre analoghe iniziative e manifestazioni che, nel corso degli anni, si sono succedute dando visibilità al borgo. Grazie ai finanziamenti reperiti dal CCN e con il supporto economico del Comune, miriamo a rendere stabile e duratura nel tempo una manifestazione culturale che si propone di offrire, mediante la pittura e l’arte, una chiave di lettura del nostro centro storico; un’occasione di visita per un percorso che puntualizza e sottolinea gli angoli caratteristici del borgo, con la suggestione e l’emozione che promana dall’installazione di pitture che si integrano nel contesto urbano.” Essenziale la collaborazione di Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Pisa, il cui responsabile territoriale, Luca Favilli, ha affermato: “Siamo orgogliosi di collaborare ad un nuovo appuntamento che contribuisce alla valorizzazione del borgo storico di Castelnuovo e del suo territorio, nel solco del percorso di promozione turistica intrapreso a fianco del Centro Commerciale Naturale, protagonista di numerose iniziative a carattere culturale” La competizione, che vedrà concorrere i 15 finalisti selezionati da una giuria tecnica, coordinata dal direttore artistico Vieri Panerai, punta ad attrarre artisti da tutt’Italia e dall’estero, complice anche l’importanza del premio previsto per il vincitore del concorso: un appartamento nel centro storico di Castelnuovo di Val di Cecina. “E’ con grande entusiasmo che ho accettato questo incarico - ha dichiarato Panerai - Il borgo che, in certi punti, è quasi un labirinto, si presta perfettamente all’installazione delle opere, che creeranno stupore e curiosità nei visitatori che l’attraverseranno. Del resto, la tecnica del tromp l’oeil, dell’inganno visivo, già utilizzato per decorare le case di Pompei ed Ercolano, crea il mistero della tridimensionalità, l’illusione di una prospettiva diversa.” La conferenza stampa dell’evento si svolgerà presso la Chiesa della Purificazione, nel borgo antico, e sarà seguita da una visita al borgo medievale. Tutti i dettagli e le informazioni utili per iscriversi al concorso saranno presenti sulla pagina www.imagoinvilla.com, attiva a partire da domani, sabato 17 febbraio.