Entusiasmo e passione: il Milan Club Spread Pisa apre le iscrizioni

"Entusiasmo e passione!": con questo motto lunedì 27 maggio apriranno ufficialmente le iscrizioni al Milan Club Spread di Pisa, la nuova realtà dedicata a tutti i tifosi rossoneri della città e provincia. Il Milan Club Spread avrà come obiettivo principale quello di riunire sotto un'unica bandiera tutti i sostenitori del Milan nel territorio pisano, creando un punto di riferimento dove condividere la passione e l'entusiasmo per i colori rossoneri.

Il club organizzerà la visione delle partite della squadra del cuore al bar Spread in piazza Dante 2 a Pisa, che farà da sede ufficiale del Milan Club Spread. Qui i soci potranno ritrovarsi per tifare compatti e per partecipare a tornei e iniziative a tema Milan.

Sono già numerosi i tifosi che hanno aderito all'iniziativa e nelle prossime settimane è prevista una campagna di tesseramento per allargare ulteriormente la base sociale del club. L'obiettivo è riunire sotto un'unica bandiera tutti i milanisti pisani, dando loro un punto di riferimento dove condividere la gioia per le vittorie e il dispiacere per le sconfitte della propria squadra del cuore.

"Rafforzare il legame con i colori rossoneri e fare gruppo anche lontano da Milano è lo spirito con cui nasce il Milan Club Spread, che si pone fin da subito come punto di riferimento per i tifosi milanisti della provincia di Pisa. Forza Milan!".