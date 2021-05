Inaugurazione nuova ambulanza della CRI di Uliveto Terme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Grazie all'impegno e alla partecipazione del Comune di Vicopisano, dei cittadini, delle Associazioni, dei nostri Sponsor che partecipano attivamente all'evento di inaugurazione, di tutti i nostri Volontari attivi su vari servizi all'interno del Comitato C.R.I. di Uliveto Terme, ci siamo attivati per mettere a disposizione di tutta la Cittadinanza una nuova Ambulanza, quello che fino a pochi mesi fa sembrava soltanto un sogno, oggi è finalmente una realtà tangibile; l’automezzo è stato acquistato ed è finalmente pronto ad operare. Con gioia e con partecipazione desideriamo presentarlo non solo alla popolazione, ma a tutti coloro che vorranno condividere questo importante passo che segna un arricchimento nei servizi che la Croce Rossa Italiana potrà offrire a tutti con un mezzo tecnologicamente al passo con le esigenze sanitarie e all'avanguardia per i servizi di emergenza nell'Area Toscana Ovest. Festeggeremo con la manifestazione, di cui Vi illustriamo il brevemente programma: Domenica 30 maggio 2021 il nuovo automezzo sarà posizionato in Piazza della Vittoria a Uliveto Terme dalle ore 9,00 fino alle ore 13,00. Dalle ore 10,30 avrà inizio la Cerimonia di inaugurazione del mezzo, a seguire alle ore 11,00 i saluti istituzionali delle Autorità cittadine, locali, provinciali, di tutti i Volontari e del Direttivo C.R.I. del Comitato di Uliveto Terme. Alle ore 11,30 il "taglio del nastro" e la benedizione del nuovo mezzo e alle ore 12,00 circa, sarete nostri graditi ospiti presso il rinfresco offerto a tutti gli intervenuti all'evento.