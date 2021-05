Vicopisano, inaugurato il nuovo sito del Comune

Dal 12 maggio il Comune di Vicopisano ha un nuovo sito istituzionale, raggiungibile digitando il consueto www.viconet.it oppure www.comune.vicopisano.pi.it. "La filosofia e le principali novità del portale - spiega il sindaco Matteo Ferrucci che ha la delega all'Innovazione tecnologica - sono le seguenti: è stato sviluppato con un linguaggio semplice e comune seguendo le linee guida definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale, Agid, per i siti web degli enti pubblici, ha una elevata propensione all'erogazione di servizi online, ogni cittadino ha infatti la propria 'stanza' alla quale accedere con la sua identità digitale, come ad esempio i certificati anagrafici, la richiesta di contributi, l'iscrizione ai servizi scolastici e l'accesso alla versione web del SUAP, il portale unico delle attività produttive, garantisce un adattamento automatico alla visualizzazione su tablet e smartphone, dà la possibilità di svolgere ricerche interne per agevolare gli utenti, facilita i cittadini e le cittadine nelle segnalazioni e assicura una completa accessibilità. Ci tengo a ringraziare molto per questo risultato importante il responsabile dei sistemi informativi del Comune, Ivano Miscali, che ci ha guidato anche in questo cambiamento, e i due dipendenti del Comune, che insieme agli uffici e con il contributo della struttura, hanno collaborato con lui: Simona Morani e Stefano Landi".

"Da quando il nuovo sito è online - continua il sindaco - riceviamo feedback positivi anche perché è, indubbiamente, in una parola, facile. Ovvero si può trovare ciò, o chi, si cerca davvero rapidamente e in molti modi. In più, faccio un esempio, leggendo un avviso o una news, si trovano tutti gli argomenti, che sono il filo conduttore del portale, a cui sono legati e si può sia approfondire che raggiungere altri servizi velocemente. Basta navigare pochi minuti per rendersene conto: nella homepage ci sono le sezioni amministrazione, servizi online, novità, documenti e dati, luoghi del Comune con la relativa mappa per trovarli e localizzarli in pochi attimi, c'è una sezione speciale dedicata al Covid-19, ci sono tutti i servizi che offre il Comune e poi i cosiddetti siti tematici: l'albo pretorio, l'amministrazione trasparente, Vicopisano turismo e la parte relativa al Comune in ascolto, ovvero alle segnalazioni della cittadinanza".

Ferrucci prosegue: "Da questi punti di partenza si raggiunge tutto il resto. Ma come è detto è molto più semplice navigare che spiegare, si tratta di un sito utile, efficace e intuitivo, che si spiega e si lascia scoprire. A tale proposito se avete suggerimenti o dubbi, visto che aggiorniamo continuamente, scrivete pure a comunicazione@comune. vicopisano.pi.it. Un'altra procedura rilevante in corso è quella che permetterà di digitalizzare le pratiche edilizie giacenti in archivio. Una volta conclusa, e ne daremo notizia, i professionisti, ottenuta l'autenticazione tramite la propria identità digitale SPID, potranno entrare nella stanza del cittadino e fare la propria richiesta. Appena ricevuta l'autorizzazione dell'ufficio di edilizia privata sarà avviata la ricerca della pratica della quale il professionista ha bisogno, quindi sarà estratta dall'archivio digitale e i relativi file saranno messi a sua disposizione".

Insieme al sindaco Ferrucci e al dottor Miscali, ha dato una sua forte impronta a questa notevole semplificazione del sito istituzionale del Comune la consigliera che ha la relativa delega, Serena Tarroni: "Provo grande soddisfazione nel navigare in questo sito, sia da cittadina che da consigliera che si propone come obiettivi proprio quello di semplificare la vita dei cittadini, dei professionisti, delle aziende, delle associazioni, evitando loro meandri burocratici e al contempo spostamenti inutili, riuscendo ad avere i servizi e ciò di cui hanno bisogno velocemente e ovunque si trovino, e quello, il contenuto dell'altra mia delega, di dare a tutti la possibilità di partecipare attivamente alla vita dell'ente attraverso l'accesso a un flusso di notizie e informazioni, sulla vita del Comune e sulle sue attività, costantemente aggiornato. Mi unisco al sindaco Ferrucci nel ringraziare il dottor Miscali che sta coadiuvando ottimamente l'amministrazione in questa opera di semplificazione e nell'invito alla comunità a darci consigli e ulteriori riscontri su quanto fatto finora".