Incontri con i cittadini per il sindaco di Vecchiano Angori

Il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori per tutto il mese di settembre incontrerà i cittadini e le cittadine che lo vorranno nelle piazze e frazioni con il suo ricevimento aperto al pubblico 'Incontriamoci in Piazza!'. "Sarò tutti i venerdì mattina in Piazza Garibaldi a Vecchiano e poi ci saranno anche 4 appuntamenti dedicati alle singole frazioni. Un modo per proseguire anche in questo ultimo mese il mio filo diretto con i cittadini, avviato in gran parte soprattutto dall'inizio della pandemia, ascoltando le necessità, i consigli,i suggerimenti, e anche le critiche, direttamente dalla comunità che deve essere sempre e comunque protagonista fino all'ultimo", spiega il primo cittadino.

Il calendario è il seguente:

Mercoledì 1 settembre Migliarino Piazza della Libertà dalle 9.30 alle 11.30

Martedì 7 settembre Filettole Piazza Allende dalle 9.30 alle 11.30

Martedì 14 settembre Nodica Piazza Enzo Ferrari dalle 9.30 alle 11.30

Martedì 21 settembre Avane Piazza Carducci dalle 9.30 alle 11.30

Venerdì 3, 10, 17 e 24 settembre Vecchiano Piazza Garibaldi dalle 9 alle 12.

Il ricevimento si svolge nel pieno rispetto delle norme anticontagio da Covid19. Il ricevimento è aperto al pubblico e non è necessario prenotarsi con un appuntamento.