Tornano le indagini della signorina Gemma: Patrizia Rasetti presenta il suo nuovo libro

Ancora una complicata indagine per la signorina Gemma, la protagonista dei romanzi gialli della scrittrice pisana Patrizia Rasetti. Nel volume 'Come un nido di vespe', pubblicato da Carmignani Editrice, la storia si svolge a San Prospero, frazione del Comune di Cascina.

La morte del giovane conte Eraldo Sangravino, apparentemente avvenuta per affogamento, salta agli occhi di Gemma Galleschi, giunta alla villa del nobile per discutere di musica con la contessa. L'investigatrice, aiutata dall'avvocato Masoni, svelerà la verità attorno alla scomparsa del conte Eraldo.

Patrizia Rasetti è nata e vive a Laiano di Cascina: dopo aver studiato e lavorato come arredatrice di interni, nel 2015 ha pubblicato per Carmignani Editrice il primo giallo che ha per protagonista la signorina Gemma. 'Delitti tra le note' è il suo primo lavoro, seguito nel 2016 da 'Tutto bene tranne un morto' e altri lavori negli anni seguenti.