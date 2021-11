Irene, Niccolò e Angelo, la famiglia danzante torna in scena per i mercatini di Natale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Famiglia Danzante, ovvero Irene Cannata, Niccolò, Angelo e Agnes Gaggio, la famiglia di danzatori residente a Tirrenia che da anni gira l'Italia e non solo con i suoi spettacoli di danza, dopo il recente successo alla famosissima trasmissione televisiva "Tu si que vales" in onda su canale 5, è pronta per tornare in scena. A breve la Famiglia Danzante tornerà in scena con un nuovo spettacolo natalizio che porterà per le strade di Merano durante i celebri Mercatini di Natale organizzati dall'Azienda di soggiorno. Il nuovo spettacolo " Sulla via del Natale" prende spunto da un grande classico del reportorio della danza "Lo Schiaccianoci" per dargli un nuovo significato e una nuova freschezza sia a livello di passi che di sonorità. La coppia di danzatori ha arricchito la loro performance anche con l'utilizzo di giochi particolari di luce e spettacolari oggetti di scena. Il mago Drosselmeyer tra una magia e l'altra darà vita ad una bambola che diventerà la sua compagna di viaggio. Grandi e piccini verranno trasportati nella magica atmosfera del Natale tra evoluzioni e attrattive che trasformano la strada in vero e proprio palco a cielo aperto, da non perdere. Ecco il calendario previsto per le loro performance : - 26-27-28 Novembre ; - 8-9-10-11-12 Dicembre ; - dal 27 al 6 Gennaio Per chi volesse è possibile anche portare lo spettacolo "Sulla via del Natale" nel proprio evento o manifestazione privata, per info su spettacoli famigliadanzante@gmail.com oppure 3337120507