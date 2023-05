Al via le iscrizioni ai campi solari 2023 del Cus Pisa

Da lunedì 8 maggio si aprono le iscrizioni ai campi solari 2023 del Cus Junior, giunti quest’anno alla ventesima edizione e organizzati dalla sezione polidisciplinare del Centro Un iversitario Sportivo. Per undici settimane, dal 12 giugno al 9 settembre (con uno stop dal 7 al 20 agosto), i bambini e i ragazzi dai 4 ai 14 anni avranno l'opportunità di partecipare alle numerose e variegate attività sportive, laboratoriali ed educative in programma. Dalle scuole di sport ai laboratori di lettura fino alle attività per il rafforzamento delle competenze scolastiche.

L'offerta prevede tantissime novità tra cui nuovi laboratori creativi e sensoriali, nuove gite alla scoperta della natura e della nostra cultura con uscite fuori porta nel Parco di San Rossore e sul Lago di Massaciuccoli e gli immancabili giochi d’acqua con una piscina a disposizione per i nostri piccoli oltre che ad altre attività settimanali come il tiro con l’arco, Naturalmente Survivor e la Scuola di Vela.

Baby Camp (2019-2017). Nel Baby Camp le attività sono principalmente ludico-motorie per il consolidamento degli schemi motori di base. Le giornate sono completate con attività di laboratorio. Iscrizioni riservate a bambini che abbiano frequentato almeno il primo anno di materna. Possono iscriversi anche i bambini che compiono 4 anni nell’anno 2023 con un anno di scolarizzazione.

Junior Camp (2016-2009). All’interno del Junior Camp i bambini possono consolidare le capacità coordinative grazie alla pratica dei vari sport. Inoltre verranno organizzati campi di specializzazione in varie discipline (i ragazzi/e avranno la possibilità di partecipare a progetti di lettura, scienza, cinema e tanto altro ancora). Camp atletica, pallacanestro, pallavolo, tennis, rugby, hockey e ginnastica ritmica.Possono iscriversi i ragazzi che sostengono gli esami di terza media a giugno 2023.

Progetto inclusione. Continua il Progetto Inclusione al Cus Pisa che con questa iniziativa garantisce la miglior accoglienza per allievi con bisogni speciali fornendo istruttori di sostegno laddove occorra residenti nel Comune di Pisa. Prima di procedere all’iscrizione è possibile contattare polidisciplinari@ cuspisa.it

Il Cus ha organizzato campi di approfondimento per le singole discipline sportive. Per principianti che volessero provare o per esperti per approfondire. Nella terza settimana dal 26 a 30 giugno sono previsti Volley e Hockey e nella quinta settimana, dal 10 al 14 luglio, invece sarà la volta di Basket e Ginnastica Ritmica.

Laboratorio Fair Play: sono appuntamenti mirati alla prevenzione del disagio giovanile con cadenza settimanale e tutti i giovedì. Si parlerà di bullismo, il fair play sportivo, inclusione dei bambini con disabilità o situazioni di disagio accompagnati da laboratori come ad esempio role-playing sul bullismo o sulla comunicazione non violenta, strategie di coping e risoluzione del conflitto e focus group.

Costi: campo breve euro 85, campo lungo 130 euro. Sono previsti sconti Isee per residenti nel Comune di Pisa e sconti per il primo fratello.

Come iscriversi: è necessario il tesseramento al Cus Pisa e la presentazione del certificato medico per attività sportiva non agonistica in originale. Per ogni informazione e per iscriversi ai campi solari del Cus Junior è possibile rivolgersi alla segreteria del Cus Pisa in via Chiarugi chiamare 3512688485, consultare il sito https://cuspisa.unipi.it o scrivere a polidisciplinari@cuspisa.it.