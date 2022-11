L'Itis di Pomarance al teatro San Pietro di Volterra per lo spettacolo: 'C'era una volta la guerra'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il 18 novembre gli studenti dell’ITIS “A. Santucci” insieme ai loro compagni del Niccolini hanno partecipato allo spettacolo 'C'era una volta la guerra', spettacolo entusiasmante, dove nel suo monologo l'attore Mario Spallino ha fatto un lungo excursus su oltre mezzo secolo di guerre raccontandone le motivazioni, gli aspetti meno conosciuti e soprattutto il gravissimo rischio che il pianeta sta correndo con la presenza di armi nucleari sempre più potenti. Lo spettacolo promosso dall’associazione Carte Blanche nell’ambito delle azioni previste dal progetto “Sogni e Bisogni” in collaborazione con il gruppo Emergency di Volterra e in sinergia con le iniziative culturali sviluppate nell’ambito di Volterra22. Gli studenti hanno seguito con tale attenzione ed interesse che alla fine dello spettacolo si sono trattenuti a lungo per approfondire i temi trattati. Gli studenti dell’ITIS ringraziano vivamente l’organizzatori e le docenti accompagnatrici (Prof.ssa Katia Taddei e Prof.ssa Chiara Pasqualetti) per l’occasione di confronto ed approfondimento su temi molto importanti che non sempre trovano un momento di vero approfondimento e confronto. Il rappresentante di IIIA - ITIS ha commentato molto positivamente l’incontro riconoscendo la difficoltà a comprendere l’attualità dai molti programmi TV, che vorrebbero avere un taglio di approfondimento giornalistico, ma che poi finiscono in rissa.