La famiglia danzante emoziona a 'Di buon mattino'

La Famiglia Danzante, composta da Irene Cannata, Niccolò, Angelo (13 anni) e la piccola Agnes (5 anni) Gaggio, ha recentemente fatto nuovamente la sua comparsa nel programma televisivo "Di Buon Mattino", trasmesso su Tv 2000. La famiglia residente a Tirrenia, ma da anni in viaggio per l'Italia con le sue performance emozionanti, continua a trasmettere messaggi profondi attraverso la danza, dimostrando una capacità unica di unire arte e amore in ogni esibizione. Dopo aver conquistato il pubblico televisivo con esibizioni a "Tu Si Que Vales" su Canale 5 e a "Dalla Strada al Palco" su Rai 2, la Famiglia Danzante ha presentato la nuova coreografia "Inchiostro Bianco" in diretta su "Di Buon Mattino" mercoledì 29 maggio. Questo pezzo cattura l'essenza del loro amore, evocando la purezza e l'innocenza dei ricordi d'infanzia e riflettendo la fluidità e la forza del legame che hanno condiviso nel corso degli anni. È un'ode alla loro storia d'amore, ricca di momenti indimenticabili che continueranno a scrivere insieme. La coreografia, dolce e toccante, si è conclusa con un grande applauso, suscitando l'emozione e l'ammirazione del pubblico. Dopo l'esibizione, i presentatori Grazia Serra e Giacomo Avanzi hanno intervistato Irene e Niccolò, offrendo uno sguardo approfondito sulla realtà della Famiglia Danzante. Con entusiasmo e passione, Irene e Niccolò hanno raccontato di come la loro avventura sia iniziata spontaneamente con la nascita dei loro figli, sottolineando come essere una Famiglia Danzante sia anche un modo per educare i propri figli, insegnando loro l'importanza di prendersi delle responsabilità e di impegnarsi per raggiungere gli obiettivi, tutto in modo naturale e senza sacrifici. Angelo ha saputo tenere la conversazione in modo spigliato e naturale, mentre Agnes ha commosso tutti raccontando che le sono scese le lacrimucce mentre danzava. Per la coppia di danzatori tirrenesi, narrare storie attraverso il movimento è una missione fondamentale durante i loro spettacoli. Ogni esibizione diventa un'esperienza indimenticabile, trasformando ogni evento in un momento di pura magia e coinvolgimento. La dolcezza e la spontaneità di Angelo e Agnes hanno aggiunto un ulteriore tocco di autenticità e tenerezza alla loro performance, rendendo l'intera esperienza ancora più speciale. "È stato un grande onore per noi essere invitati a parlare della nostra danza e soprattutto della nostra famiglia in questa trasmissione, per i contenuti e i valori etici che trasmette", hanno dichiarato i due ballerini, che sono anche l'anima della Scuola di Danza Amarindance a Calambrone da 13 anni, offrendo corsi per bambini, ragazzi e adulti. Concludendo, la Famiglia Danzante continua a emozionare e a sorprendere il pubblico con le sue performance. La bellezza e l'importanza di portare sulla scena tutta la famiglia trasmette un messaggio di amore e unione che ha reso le loro esibizioni ancora più speciali e coinvolgenti. La Famiglia Danzante desidera ringraziare tutta la redazione di "Di Buon Mattino" per l'accoglienza e l'attenzione nei loro riguardi. "Ci siamo sentiti come in una grande famiglia", hanno affermato, riconoscendo il calore e la professionalità con cui sono stati accolti. Per maggiori informazioni sui prossimi spettacoli o sulle lezioni di danza, è possibile contattare il 3337120507.